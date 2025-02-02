Edinilen bilgiye göre ilk kaza Sinanbey Mahallesi 1.metal sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Mustafa B.(23) yönetimindeki 16 ARY 618 plakalı motosiklet ile Barış G.(35) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

İkinci kaza ise, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Tolga G.(29) yönetimindeki 16 AHH 532 plakalı otomobil ile Sahra G. (19) yönetimindeki 16 BML 54 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Her iki kazada yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Aleyna Berfe Kurt