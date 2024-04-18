Genç yetenekler, becerilerini sergileme fırsatı bulacakları bu özel programa katılmak için 6 Nisan'da başlayan başvuru sürecini kaçırmamalı. Son başvuru tarihi ise 28 Nisan olarak belirlendi. Etkinlik, 4 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00 ile 21.00 arasında gerçekleştirilecek. İnegöl'ün tanınmış kültürel mekanlarından biri olan Kent ve Mobilya Müzesi'nin Konferans Salonu, bu konser için özel olarak düzenlenecek. Bu etkinlik sayesinde, şehirdeki genç piyano virtüözleri yeteneklerini sergileme şansı elde edecekler. Özellikle piyano eğitimi alan genç sanatçılar için harika bir platform olan bu etkinlikte katılımcı sayısı sınırlı tutulacak. Bu nedenle, başvurmaya ilgi duyan gençler ve ailelerinin erken başvuru yapmaları öneriliyor. Başvuru işlemleri ve etkinlik detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenlerin ilgili web sitesini ziyaret etmeleri gerekiyor. Her yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören "Piyanonun Yıldızları" etkinliği, İnegöl'ün kültürel yaşamına renk katmaya devam edecek.
Kaynak: BÜLTEN