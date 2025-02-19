İnegöl Fırıncılar Kooperatifi tarafından belirlenen fiyatlar, İTSO Meclisi tarafından onaylanmasının ardından uygulanacak. İnegöl Fırıncılar Kooperatifi tarafından teklif edilen Ramazan pidesi fiyatlarına geçtiğimiz yıla oranlar yüzde 33 zam yapıldı. Geçtiğimiz yıl 250 gram sade pide 15 TL’den satılıyordu.

2025 RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

İnegöl'de bu yıl satılacak ramazan pidelerinin fiyatları şöyle:

250 gram sade pide 20 TL, 500 gram sade pide 40 TL, 250 gram yumurtalı pide 25 TL, 500 gram yumurtalı pide: 50 TL