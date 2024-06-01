Nüfusu 299 bin 203 olan İnegöl’de 2023 yılı sonu itibariyle aktif ruhsatlı işyeri sayısı belli oldu.

İnegöl Ticaret Sanayi Odası’nın ‘2024 yılı İnegöl Ekonomi Raporu’nda İnegöl’e dair çarpıcı sonuçlara yer verildi. İhracat, ithalat, mobilya, tekstil, tarım, orman ürünleri, kimya ve otomotiv sektörlerinin yanı sıra İnegöl ticaretine yönelik güncel verilerin paylaşıldığı raporda ilginç verilerle karşılaşıldı.

2023 YILINDA 575 RAHSAT ALINMIŞ

İTSO’nun İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden aldığı resmi verelere göre iş yeri açılış ruhsatı ve daha önce verilen ruhsat sayıları ayrıntılı bir şekilde rapor edildi.

2023 aylık dağılımlarının yer aldığı raporda, İnegöl’de toplam 575 yeni işyeri açma ruhsatı verilirken 202 ruhsat ise iptal edildi.

29 KİŞİYE 1 İŞYERİ DÜŞÜYOR

Rapora göre 2023 yılı sonu itibariyle İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde 10 bin 76 işyeri açma ve çalışma ruhsatı kaydı bulunuyor. Resmi rakamlara göre ilçede yaşayan her 29 kişiden birinde işyeri açma ya da çalışma ruhsatı bulunuyor.

FAAL MÜKELLEF SAYISI DA BELLİ OLDU

İTSO ayrıca İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü verilerine dayanarak 2023 yılı içerisinde vergi mükellefiyeti faal olan mükellef sayılarını da açıkladı.

HER 12 KİŞİDEN BİRİ FAAL MÜKELLEF

Rapora göre 2023 yılında İnegöl’de toplam faal mükellef sayısı 24 bin 138 olarak açıklandı. Bu verilere göre her 12 kişiden birinin aktif mükellef olduğu görüldü.

Ticaret şehri olan İnegöl’de açıklanan bu verilerin büyükşehirler dahil on’larca il’de olmadığı tahmin ediliyor.