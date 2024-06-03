İnegöl'de şehrin her bir tarafında açılan düğün salonlarının çoğunun ruhsat almadan faaliyet gösterdikleri ortaya çıktı. İTSO, ruhsatsız düğün salonları ile ilgili yasal işlem başlatılması noktasında girişimde bulunma kararı alındı.

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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Hizmet Meslek Grubu tarafından düzenlenen istişare toplantısında alınan karar üyelerle paylaşıldı.
Uzun zamandır gündemde olan ve şikayetlere konu olan ruhsatsız düğün salonları yine gündeme geldi. Daha önce konu hakkında yapılan çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine yeniden girişimde bulunulması kararı alındı.

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İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, ruhsatsız düğün salonu sorunun çözümü noktasında İnegöl Belediyesi'ne resmi yazı göndereceklerini ve konuyu yakından takip edeceğini söyledi.

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Edinilen bilgiye göre, İnegöl genelinde yer alan onlarca düğün salonundan sadece 10'a yakınının ruhsatlı olduğu öğrenildi.
Bilindiği üzere ruhsatsız plarak gelişi güzel her yere açılan düğün salonları nedeniyle ilçe trafiği özellikle haftasonları kitleniyordu. 

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Yaşanan otopark sorunu nedeniyle özellikle salonların yer aldığı bölgelerde sorunlar büyüyünce konu İTSO'ya geldi. Yaşanan haksız kazanç nedeniyle ruhsatlı düğün salonu sahipleri ile  İTSO üyeleri yoğun şikayette bulunuyordu.

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Kaynak: ÖZNUR DEDE