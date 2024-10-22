

Olay saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çam sokaktaki 3 katlı mobilya imalathanesinin 1. Katında meydana geldi. İşyerinde çalışan Muhammed H.(58), yanına gelen oğlu 14 yaşındaki Temin H., arasında şakalaşma başladı. Birbirlerini iten baba-oğlu açılan işyeri penceresinden düştüler. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen baba ve oğlu yaralandı. Yaralanan 2 şahıs olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ