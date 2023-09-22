Yeni Mahalle de meydana gelen komşu kavgasını ayırmaya çalışan genci bıçakla yaralayan şahıslardan biri, adliyeye sevk edilirken yaralanın yakınları tarafından darp edildi.

Olay dün saat 20.00 sıralarında Yeni mahalle Lavanta sokakta meydana geldi.

Sokakta henüz belirlenemeyen şahıslar, yaşlı adama saldırdı. Olayı gören D.A., yaşlı adamı darp eden şahısları uzaklaştırmak için araya girdi. Henüz ismi öğrenilemeyen saldırgan elindeki bıçakla D.A.(34)'yı bıçakla yaraladı. Şüpheli kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİRİ YAKALANDI

Olayın şüphelilerinden biri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan şahıs, polis ekiplerince Adliyeye sevk edildi. Adliye bahçesine getirilen şüpheli, yaralı gencin yakınları tarafından darp edildi. Yumruk ve tekme darbeleriyle kanlar içine kalan şüpheli, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayın şüphelisini arıyor.

Haber Merkezi

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