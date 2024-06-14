Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen İnegöl Kurumlararası Voleybol Turnuvası sona erdi.



24 Nisan 2024 tarihinde başlayan turnuvaya 14 kurum takımı katıldı. Toplamda 43 müsabakanın oynandığı turnuva sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü A takımı şampiyon oldu.



Kıyasıya mücadelenin olduğu turnuvanın finalinde 3-1 lik skorla kaybeden BUSKİ 2. olurken İnegöl Belediyesi 3. MEB B takımı dördüncülüğü elde etti.

Çekişmeli geçen final müsabakasını izleyen İnegöl kaymakamı Eren ARSLAN "Artık geleneksel hale gelen voleybol turnuvamıza katılım sağlayan tüm kurumlarımıza, turnuvayı düzenleyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum. Gelecek yıl daha yoğun bir katılımla devam etmeyi umuyorum" dedi.



Müsabaka sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel tarafından verildi.