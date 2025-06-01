İnegöl’de 2 mahalle muhtarlığı ve 1 mahallede ihtiyar heyet için sandığa gidiliyor. Bugün oy verme işlemi, sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar sürecek.

2 MAHALLEDE MUHTAR SEÇİLECEK

İnegöl’de iki mahallede muhtarlık seçimi yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl Tokuş Mahallesi Muhtarı İsmail Yavuz ile Hamidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin İlgezdi’nin hayatını kaybetmesi sonucu 2 mahallede muhtar seçilecek.



Tokuş mahallesinde 1 adayla seçim yapılıyor. Aday Fahrettin Eren, kendiyle yarışıyor. Tokuş'un seçmeni 76. Hamidiye Mahallesinde 6 Muhtar adayı yarışıyor. 14 bin seçmen bulunduğu Hamidiye Mahallesinde Vehbi Koç ve Nuh Mehmet Küçükçalık lisesinde kurulan 38 sandıkta oy kullanılıyor.



Açıklama yapan Hamidiye Mahallesi Muhtar Adayı Mesut Ekren, "1 Haziran 2025 ara seçimleri Hamidiye mahallesine, İnegöl'e hayırlı uğurlu olsun. Hayırlar getirmesini muhtarlık adaylarına ve kendime başarılar diliyorum. Önümüzdeki hemen hemen 3 ayda baya bir yol katettik. Hamidiye mahallesi sakinleriyle konuşarak, dertlerini dinledik. Yapılması gerekenleri, yapmamız gerekenleri, bilgilerini aldık. İnşallah seçildiğimizde söylenenleri, istenenleri yerine getirmeye, elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.