Kaza Yenice mahallesi Halibey cami sokak ile Hacı Mustafa sokağın kesiştiği yerde meydana geldi.

Halilbey cami sokaktan çıkan sürücü Osman C. Yönetimindeki 06 BA 3163 plakalı otomobil, Hacı mustafa sokaktan çıkan sürücü Hayriye D. Yönetimindeki 16 TT 313 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu kadın sürücü ile yanında bulunan Bulut B. Yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE