Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay saat 22.30 sıralarında Yeniceköy mahallesi merkezinde meydana geldi. 2 kişi arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki bıçakla borçlu olduğu şahsı defalarca yaraladı. Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

Muhabir: şerife öz