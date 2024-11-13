İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde ateş yakanlara yönelik uygulama yapıyor.

İnegöl'de son günlerde parklarda ve sokaklarda ateş yakanlar, İnegöl polisini, itfaiye ve zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Ateş yakarak çevreye zarar verenler tek tek tespit ediliyor.



CEZA YAĞIYOR

Ateş yakanların tespitini ise İnegöl polisi ve zabıta ekipleri yapıyor. Ateş yakanların her birine devlet malına zarar verme suçundan 2052 lira idari para cezası yazılırken, çevreye ve kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle de ayrıca para cezası uygulanıyor. Öte yandan adli işlem de başlatılıyor.