İnegöl Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda şahıs, günler önce çalınan motosikletini yolda gezerken buldu. Motosikletin üzerinde de ise çalıntı plaka bulundu.

Mehmet D. Evinden çıkıp sokakta yürüdüğü sırada park halindeki motosikleti gördü. Yaklaşıp incelediği sırada çalınan motosikleti olduğunu tespit etti. Şahıs polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler motosikleti inceledi. Motosikletin Mehmet D.'ye ait olduğunu tespit ederken, üzerindeki plakanın ise başka bir motosiklete ait olduğunu öğrendiler. Çalınan motosiklet incelenmek üzere otoparka çekildi.

Muhabir: İBRAHİM USLU