Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen kongreye İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Ugurdağ, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, şehir dışından misafirler ve dernek üyeleri katıldı.

İKİ DÖNEM BOYUNCA ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Dernek başkanı Fatih Saman yaptığı selamlama konuşmasında dernek üyelerinin destekleriyle iki dönem boyunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek yeni seçilen yönetim yanlarında olduğunu söyledi. Fatih Saman konuşmasında şu ifadeleri kullandı; Sayın Kaymakamım, sayın milletvekilim, belediye başkanım, siyasi partilerimizin başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve temsilcileri, kıymetli protokol üyelerimiz ve derneğimizin çok kıymetli üyeleri; İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğimizin seçimli olağan genel kurul programına hoş geldiniz. Derneğimizin birlik ve beraberliğinin en güzel örneklerinden birini icra ettiğimiz bu güzel gecede bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Yarım asırdır şehrimizin adeta bir mozaik gibi olan kültür çeşitliliği içerisinde Rumeli Türklerinin kültürünü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışmaktayız. Bu misyon ile birlikte bizler de önceki dönem başkan ve yönetici abilerimiz, kıymetli büyüklerimizden bu anlamlı bayrağı devralarak iki dönem boyunca elimizden geleni yaptık. İnanıyorum ki göreve gelecek olan arkadaşlarımız da bu bayrağı en güzel hizmetleriyle dalgalandıracak, en iyi hizmeti sunmak için adeta birbirleriyle yarışacaklardır. Buna inancımız tamdır. Kongremizde bir arada olmamız bizim kültürümüzü, birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı en güzel şekilde yansıtmakta ve bu durum bizi fazlasıyla mutlu etmektedir. Bu vesile ile bugüne kadar derneğimize başkan ve yönetici olarak hizmet etmiş kıymetli büyüklerime, başkanlığım süresince yönetimimizde görev alan çalışma arkadaşlarıma ve bizi hiçbir koşulda yalnız bırakmayan siz kıymetli dernek üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Göreve gelecek olan başkan ve yönetimini şimdiden kutluyor; derneğimizin gelecek yarım asırına damga vurmaları temennisiyle kendilerine başarılar diliyorum. Seçimimiz derneğimize hayırlı uğurlu olsun.’’

BİZLERE İNANAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise şu ifadeleri kullandı; Başkan adaylarına teşekkür ediyorum süreci büyük bir olgunlukla tamamladık. Bizlere inanan güvenen herkese teşekkür ediyorum. Oyunu alamadığımız vatandaşlarımızın tekrar güvenini almak için canla başla çalışıp tekrar güvenini alacağız. Tüm eski dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Serkan Ay kardeşimiz göreve talip olmuş kendilerine başarılar diliyorum.’’

50. YIL DÖNÜMÜMÜZ

Yeni başkan Serkan Ay ise şu ifadeleri kullandı; Rabbim bu günleri de nasip etti. Bu sene 50. Yıl dönümümüz. Faaliyetlerimiz olacak bugün buraya gelerek destek verdiniz. Fatih başkana çok teşekkür çok emeği var hakkını helal etsin. Derneğimizin çalışma salonu sürekli açık cenaze için taziye için burası kullanılabilir. Petla yapmak isteyip yapamayan derneğimize ulaşsın yeterli örfümüz yaşatılsın.’’

DERNEK BAŞKANLARINA PLAKET

Konuşmaların ardından eski dernek başkanlarına 50. Yıl teşekkür plaketi takdim edildi.

TEK LİSTE İLE KONGREYE GİDİLDİ

Yeni yönetim listesi şu isimlerden oluştu;

Serkan Ay

Ayhan Güleç

Zeki Sürer

Kani Ademoğlu

Müslüm Serbest

Şevki Yılmazsoy

Serkan Maksutlar

Kadir Dörtkardeş

Aydın Taş

Muzaffer Erezsarı

Ahmet Hacılar

Davut Dörtkardeş

Ömer Haksever

Selahattin Yılmaz

Ekrem Yılmaz

Hikmet Yar

Fikret Hacılar

Necdet Solak

Ümit Haraslı

Savaş Esadi

Ferit Matişli

Talha Şeşka

Mustafa Ünlüsoy

Mesut Hasanlar

Cihan Ulukan

Zağim Türkseven

Mustafa Çalışkan

Niyazi Mermer

Evren Karataş

Ahmet Şakir

Serdar Ay

Denetleme Kurulu:

Mustafa Çalışkan

İlhan Matişli

Berat Ay