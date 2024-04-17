Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen kongreye İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Ugurdağ, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, şehir dışından misafirler ve dernek üyeleri katıldı.
İKİ DÖNEM BOYUNCA ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK
Dernek başkanı Fatih Saman yaptığı selamlama konuşmasında dernek üyelerinin destekleriyle iki dönem boyunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek yeni seçilen yönetim yanlarında olduğunu söyledi. Fatih Saman konuşmasında şu ifadeleri kullandı; Sayın Kaymakamım, sayın milletvekilim, belediye başkanım, siyasi partilerimizin başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve temsilcileri, kıymetli protokol üyelerimiz ve derneğimizin çok kıymetli üyeleri; İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğimizin seçimli olağan genel kurul programına hoş geldiniz. Derneğimizin birlik ve beraberliğinin en güzel örneklerinden birini icra ettiğimiz bu güzel gecede bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Yarım asırdır şehrimizin adeta bir mozaik gibi olan kültür çeşitliliği içerisinde Rumeli Türklerinin kültürünü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışmaktayız. Bu misyon ile birlikte bizler de önceki dönem başkan ve yönetici abilerimiz, kıymetli büyüklerimizden bu anlamlı bayrağı devralarak iki dönem boyunca elimizden geleni yaptık. İnanıyorum ki göreve gelecek olan arkadaşlarımız da bu bayrağı en güzel hizmetleriyle dalgalandıracak, en iyi hizmeti sunmak için adeta birbirleriyle yarışacaklardır. Buna inancımız tamdır. Kongremizde bir arada olmamız bizim kültürümüzü, birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı en güzel şekilde yansıtmakta ve bu durum bizi fazlasıyla mutlu etmektedir. Bu vesile ile bugüne kadar derneğimize başkan ve yönetici olarak hizmet etmiş kıymetli büyüklerime, başkanlığım süresince yönetimimizde görev alan çalışma arkadaşlarıma ve bizi hiçbir koşulda yalnız bırakmayan siz kıymetli dernek üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Göreve gelecek olan başkan ve yönetimini şimdiden kutluyor; derneğimizin gelecek yarım asırına damga vurmaları temennisiyle kendilerine başarılar diliyorum. Seçimimiz derneğimize hayırlı uğurlu olsun.’’
BİZLERE İNANAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise şu ifadeleri kullandı; Başkan adaylarına teşekkür ediyorum süreci büyük bir olgunlukla tamamladık. Bizlere inanan güvenen herkese teşekkür ediyorum. Oyunu alamadığımız vatandaşlarımızın tekrar güvenini almak için canla başla çalışıp tekrar güvenini alacağız. Tüm eski dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Serkan Ay kardeşimiz göreve talip olmuş kendilerine başarılar diliyorum.’’
50. YIL DÖNÜMÜMÜZ
Yeni başkan Serkan Ay ise şu ifadeleri kullandı; Rabbim bu günleri de nasip etti. Bu sene 50. Yıl dönümümüz. Faaliyetlerimiz olacak bugün buraya gelerek destek verdiniz. Fatih başkana çok teşekkür çok emeği var hakkını helal etsin. Derneğimizin çalışma salonu sürekli açık cenaze için taziye için burası kullanılabilir. Petla yapmak isteyip yapamayan derneğimize ulaşsın yeterli örfümüz yaşatılsın.’’
DERNEK BAŞKANLARINA PLAKET
Konuşmaların ardından eski dernek başkanlarına 50. Yıl teşekkür plaketi takdim edildi.
TEK LİSTE İLE KONGREYE GİDİLDİ
Yeni yönetim listesi şu isimlerden oluştu;
Serkan Ay
Ayhan Güleç
Zeki Sürer
Kani Ademoğlu
Müslüm Serbest
Şevki Yılmazsoy
Serkan Maksutlar
Kadir Dörtkardeş
Aydın Taş
Muzaffer Erezsarı
Ahmet Hacılar
Davut Dörtkardeş
Ömer Haksever
Selahattin Yılmaz
Ekrem Yılmaz
Hikmet Yar
Fikret Hacılar
Necdet Solak
Ümit Haraslı
Savaş Esadi
Ferit Matişli
Talha Şeşka
Mustafa Ünlüsoy
Mesut Hasanlar
Cihan Ulukan
Zağim Türkseven
Mustafa Çalışkan
Niyazi Mermer
Evren Karataş
Ahmet Şakir
Serdar Ay
Denetleme Kurulu:
Mustafa Çalışkan
İlhan Matişli
Berat Ay