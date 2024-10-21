DOSTUM, rehber Cemal Kuş eşliğinde düzenlediği doğa yürüyüşleri aracılığıyla İnegöl halkını doğayla buluşturmayı amaçlıyor. Sanayi, turizm ve tarım kenti olan İnegöl’ün benzersiz doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler, her 15 günde bir yapılan yürüyüşlere katılarak bölgenin eşsiz manzaralarının tadını çıkarıyor.

Pazar günleri gerçekleştirilen ücretsiz doğa yürüyüşlerinin bu haftaki rotası şehrin doğu kısmıydı. Domaniç Orman Deposu'ndan başlayarak Sütlük Yaylası üzerinden Oylat bölgesine ulaşan parkurda, 22 kilometrelik orta zorluk seviyesine sahip bir yürüyüş yapıldı. Katılımcılar, Pazar sabahı saat 08.30’da Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki Belediye Spor Salonu önünden araçlarla hareket etti. Başlangıç noktasına ulaştıklarında, İnegöl’ün büyüleyici sonbahar manzarasıyla buluşan doğaseverler, renkli ormanlar arasında keyifli bir hafta sonu geçirdi.

“Cesaretini Doğaya Göster” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, birçok vatandaş bir araya geldi. Her yaştan doğa meraklısı, İnegöl’ün oksijen dolu ormanlarında enerji depolayarak keyifli anlar yaşadı.