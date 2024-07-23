İnegöl’ü 2. Lig’de temsil eden İnegölspor, 3. Lig temsil eden Kafkasspor, BAL Liginde temsil eden Doğugücüspor, Süper Amatör Lig, 1. Amatör Küme ve 2. Amatör Küme kulüpleri yaşanan ekonomik kriz ve futbolcu transfer piyasasında ki astronomik artışlar nedeniyle tedirgin.

ZORLU BİR YIL OLACAK

İnegölspor ve Kafkasspor yeni yönetimlerini oluştursalar da, bir önceki yıla oranla futbolcu transfer bedellerinin, ulaşım, konaklama ve yemek bedellerinin 2 katından fazla artması nedeniyle zorlu bir yıl yaşayacak.

Her ne kadar TFF Lige katılım payını 5 kat arttırma sözü verse de, her iki kulüp içinde kolay bir yıl geçmeyecek.

İnegölspor ve Kafkasspor, transferlerde yıl boyunca izlenerek takibe aldığı futbolcular yerine alternatif isimlerle görüşmeye başladı. Her 2 kulüp fahiş fiyatların düşmesi için transferleri de ağırdan alıyor.

LİGE KATILMAYABİLİRLER

BAL Ligi temsilcisi Doğugücüspor ise, maliyetler nedeniyle lige katılım konusunda tereddüt yaşıyor. Bir süre bekleme kararı alan kulüp, gerekli finansal desteği bulamaması halinde lige katılmamayı bir seçenek olarak görüyor.

İnegöl’ün en köklü kulüpleri arasında yer alan Kurtuluşspor ve Gençlergücü ise, yönetim oluşturma konusunda sıkıntılar yaşarken, benzer bir durum ise geçtiğimiz yıl lige damga vuran Alanyurtspor’da yaşanıyor. Bu 3 kulüp lige katılmama ya da alt yapılarla lige katılma seçeneklerini masada seçenek olarak tutuyorlar.

Yine İnegöl’ün köklü kulüplerinden Orhaniyespor’da futbolda ki maliyetler nedeniyle süreci yakından takip eden ekipler arasında yer alıyor. Kulüpte bazı isimlerin, ağırlığı maliyetleri daha az olan Veloybol takımına verilmesinden yana.

TRANSFER ÜCRETLERİ CEP YAKIYOR

2. Ligde transfer piyasası futbolcuların kalitesine göre 1-10 milyon TL, 3. Ligde 500 bin- 5 milyon TL, BAL Liginde 300 bin-2 milyon TL, Süper Amatör Ligde 50 bin-500 bin TL, 1. Amatör Kümede ise 20 bin-100 bin TL arasında konuşuluyor.

NE KADAR BÜTÇE GEREKLİ?

Ligde iddialı bir takım kurmanın bedeli ve sezon içi masrafları için 2. Ligde 80 milyon, 3. Ligde 50 milyon, BAL Liginde 30 milyon, Süper Amatör Ligde 10 milyon, 1. Amatör Kümede 5 milyon ve 2. Amatör Kümede 2 milyon TL bütçe oluşturması gerektiği konuşuluyor.