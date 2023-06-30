Süleymaniye Mahallesi Gaziler sokak üzerinde polisin dur ihtarına uyamayarak kaçan motosikletli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı yakalandı. Motosiklet çalıntı çıkarken, şahsında 3 ayrı konuda yakalaması olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi Gaziler sokak üzerinde motosikletli bir şahsın durumundan şüphelenen devriye ekipleri şahsı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uyamayan şahıs motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre süren kovalamaca Burhaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde son buldu. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahsın 3 ayrı konuda yakalaması olduğu öğrenilirken, kullandığı motosikletinde çalıntı olduğu belirtildi.

Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Motosiklet ise çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.