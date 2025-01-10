

İnegöl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya Kaymakam Eren Arslan, Başsavcı Veli Ecir, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı, Emniyet Müdürü Okan Şen, Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Kançu ile basın mensupları katıldı.

Kaymakam Eren Arslan, tüm basın mensuplarının 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı. Arslan tarafından basın mensuplarına pastalı sürpriz de yapıldı.

Suçların önlenmesi ve aydınlatılması konusunda ilçede iyiye giden bir çizgi olduğunu söyleyerek, "Kişilere karşı işlenen suç geçen sene 4038, bu sene 3876. Mala işlenen suç bu sene 2746. Doların hırsızlık, yağma, açıktan hırsızlık. Olaylarda 2023 yılına göre 2024 yılında yüzde 42 azaldı. 2023 yılında evden hırsızlık 203'tü, 2024 yılında 94'e düştü. Bu konuda da yüzde 54 oranında azaldı. Açıktan hırsızlık yüzde 54 azaldı. Tehdit suçları 576 olarak gerçekleşti." dedi.

İNEGÖL'DE UYUŞTURUCU TACİRLERİ YAKALANDI

Uyuşturucu operasyonlarında 790 operasyonda 841 şüpheli yakalandı. Bunların içindeki 123 satıcıdan 73'ü tutuklandı. 714 kişi hakkında içicilikten işlem yapıldı." diye konuştu.

ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Aranan 2765 şüpheliden 2441'i yakalandığının altını çizdi.

ÖLÜMLÜ KAZALAR ARTTI

İnegöl'de 2023 yılında meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 2024 yılında 5 kişi hayatını kaybetti. 1397 kazada 1909 kişi yaralandı. Bu kazaların Yüzde 60 ının motosikletlerin karıştığı kazalar olduğunu belirtti.

DENETİMLER ARTTI

Arslan, Polis ve Jandarma ekiplerince yol boyunca alkollü sürücülere yönelik 21 bin denetimin yapıldığının altını çizdi. 34 bin motosiklet denetimi,

24 bin kemer denetimi, 7 bin 615 servis denetimleri yapıldı.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ