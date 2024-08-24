Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla attı; yaralandı. Kazayı hafif yaralı halde atlatan sürücü, güvenlik kameralarından tepsit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi. Sürücünün arkadaşı ise polise, "Hazır asker, yarın askere gidiyor" diyerek alkolmetreyi üfletilmemesini istemesi dikkat çekti.

Kaza saat 00.30 sıralarında Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzeri ışıklı kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Oğuz S.(24) yönetimindeki 16 KCB 51 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sinyalizasyon direğine çarpıp devrildi. Ters dönen aracın sürücüsü ile araçtaki yolcular Nihat İ.(37) ve Adem S.(19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı hafif yaralı halde atlatan sürücü, güvenlik kameralarından tepsit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi. Sürücünün arkadaşı ise polise, "Hazır asker, yarın askere gidiyor" diyerek alkolmetreyi üfletilmemesini istemesi dikkat çekti.

Kazanın ardından ikna olan Sürücü alkolmetreyi üfledi. 1.70 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Editör: Mehmet Sevinç