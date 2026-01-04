

İnegöl Taksiciler Kooperatifi tarafından düzenlenen 'Korsana hayır' konvoyuna İnegöl'de faaliyet gösteren onlarca taksici katıldı. Özdilek Alışverişinden başlayan konvoy, Ahmet Akyollu Caddesi ile Park Caddesi üzerinden Emniyet Müdürlüğü önünde son buldu. Park Taksi durağında bir araya gelen taksiciler adına İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz bir açıklama yaptı. Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren ve taksici esnafının katıldığı basın açıklamasında Başkan Korkmaz, İnegöl'de korsan taşımacılığa asla izin vermeyeceklerini belirterek, " Herkese hayırlı günler diliyorum. Çok saygıdeğer taksici esnaf arkadaşlarım. Bugün burada toplanmamızın nedeni, son günlerde malumunuz biliyorsunuz, malum uygulamayla alakalı. Bununla alakalı mahkeme süreci devam ediyor. Fakat altıncı ayağı atıldı. Aslında biz normalde İnegöl olarak, bu kadar kültürlerin bir arada olduğu bir ilçede çok huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Burada aşağı yukarı odamıza bağlı bin beş yüz üye var. Bugüne kadar normal şartlara baktığımızda hiç böyle konularla karşılaşmamıştık. Ama son zamanlarda dediğimiz gibi, bu korsan taşımacılıkla alakalı yapılan taksisiz kazançlar mutlaka taksi esnafımıza da yansıdı. Aslında normalde 90 taksimiz var İnegöl'de. Taksicilerimiz çok güzel bir şekilde hizmet veriyor. Taksicilerimiz odaya kayıtlı, kooperatife kayıtlı, emniyete kayıtlı. Yani bütün kanuni gereklerini yerine getiren bir teşkilatımız. Taksici camiası. Fakat son zamanlarda İnegöl'de malum uygulamayla alakalı uygulamalarımız başladı. Ben teşekkür ediyorum. Emniyet mensuplarımız, jandarma mensuplarımız bununla alakalı bize destek çıkıyor. Buradan hiç kimse unutmasın. Allah katında da haksız kazanç günahtır. Kanunlar katında da yasaktır. Bu uygulamanın tamamen kanunsuz olduğunu biz buradan söylüyoruz. Kanunsuz olduğu nereden belli. 2-3 maddesine göre araçlar bağlanıyor. Zaten bunlar kanun olsa bağlanmaz. Bağlanıyor. 37 bin lira, 39 bin lira şimdi daha. Şu anda 58 oldu. Buradan İnegöl halkına da, tüm Türkiye'de yaşayan halka da sesleniyorum. Böyle kanunsuz şeylere hiç kimse prim vermesin. Bizim taksilerimiz 7-24 esasına göre çalışıyor, iyi hizmet veriyorlar. Bursa'daki taksiciler de iyi hizmet veriyor, İnegöl'dekiler de veriyor, farklı illerdekiler de veriyor. Bir şikayet olduğunda zaten biz oda olarak, kooperatif olarak veya diğer yerlerdeki odalar anında zaten müdahale edebiliyoruz. Şimdi halkımızdan da şunu istiyoruz. Ya bu uygulamadan çağırıyorsunuz, gelen adamın kim olduğunu, hırlı mı, hırsız mı? Ne olduğunu bilmiyorsunuz ama bizim taksici esnafımız şu anda takip sistemleriyle bütün kanunu, gereklerini yerine getiriyorlar. İnegöl'de kimsenin korsan işle alakalı bir korsan mücadeleye girmesini istemiyoruz. Biz oda olarak her zaman taksi esnafımızın yanındayız. Bunu da zaten biliyorlar. " dedi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ