

İnegöl- Bursa karayolu Kalburt mevkiinde seyir halinde olan çimento yüklü bir kamyon, taşıma şekliyle adeta kazaya davetiye çıkardı. Kamyonun dorsesinde bulunan tonlarca çimentonun, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan ve açık kasa şeklinde taşındığı görüldü. Trafikteki diğer sürücüler için tehlike oluşturan araç, savunmasız halde yoluna devam etti. Şans eseri herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan ilerleyen kamyon, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: SOSYAL MEDYA