Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 90’ıncı konuşmacısı, ‘Teknolojiden Yetkinliğe: Milli Geleceğin İnşası’ konulu söyleşiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Elvan Kuzucu Hıdır oldu. Moderatörlüğünü SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Doç. Dr. Ali Furkan Kamanlı’nın üstlendiği söyleşide; Teknofest projelerinin Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkısı, uluslararası arenada Teknofest etkisi ve dünya sahnesinde Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi gibi konular konuşuldu.

"Farklı disiplinlerden gençler bir araya gelerek projeler üretiyor"

Teknoloji’nin hayatına etkisine ve Teknofest’in önemine değinen T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, "Küçük yaşlarda teknoloji bu kadar ön planda olmasa da her zaman meraklı ve sorgulayan bir çocuktum. Problemleri çözme arayışım beni mühendisliğe yöneltti. Üniversite yıllarımda projeyi ekipçe hayata geçirmenin ve karşılaşılan zorluklara rağmen birlikte başarmanın ne kadar kıymetli olduğunu deneyimledim. Edindiğim tecrübeler de şimdi T3 Vakfı’nda yürütmüş olduğumuz çalışmalarla kesişti. Teknofest’in Türkiye teknoloji ekosistemine en büyük katkısı gençlerdeki ekip ruhunu ve çalışma kültürünü oluşturması. Farklı disiplinlerden gençler bir araya gelerek projeler üretiyor. En önemlisi, Teknofest sayesinde gençler sadece teknoloji tüketicisi değil, üreticisi ve geliştiricisi oluyor. Projelerini sektörle buluşturup daha ileriye taşıma fırsatı buluyorlar. Uygulamalı eğitimin önemini mühendislik hayatımda gördüm. Teknofest gençlere bu imkanı sunuyor. Uluslararası alanda da büyük ilgi görüyor. Dünyada Teknofest gibi bir yarışma platformu yok. Uluslararası katılımcı sayımız ve derece alan yabancı takımlarımızın sayısı giderek artıyor. Yarışmalarla kalmayıp gösteri ve fuarlarla etkinliği büyüttük. Gelecekte farklı ülkelerde de Teknofest düzenlemeyi hedefliyoruz" dedi.

"Hedefimiz, savunma sanayiindeki başarımızı diğer alanlara da taşıyarak bilgiyi ihraç eden bir ülke olmak"

Özgün ve sürdürülebilir çalışmaların kritik önem taşıdığını belirten Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, "Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye’yi dünya sahnesinde teknolojiyi geliştiren, üreten ve yönlendiren bir ülke konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Savunma sanayiindeki başarılarımızı sivil teknolojilere de yansıtmalıyız. Gençlerimizin projelerinin girişimlere dönüşmesi ve ticarileşmesi çok önemli. T3 Vakfı olarak bu yönde çeşitli destekler sunuyoruz. Kadınların da mühendislik ve girişimcilik alanındaki katılım oranlarından memnunum. Önemli olan cesaretlendirme ve başarılı kadın rol modellerin daha görünür olması. Kız kardeşlerimize tavsiyem; korkmasınlar, inansınlar ve çok çalışsınlar. Geleceğin teknolojileri olan yapay zeka, büyük veri ve uzay teknolojilerine odaklanmalıyız. Bu alanlarda teknoloji bağımsızlığımızı sağlamamız kritik önem taşıyor. Taklit etmek yerine özgün ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeliyiz. Teknofest’te de bu alanlarda yarışmalar düzenleyerek gençleri teşvik ediyoruz. Hedefimiz, savunma sanayiindeki başarımızı diğer alanlara da taşıyarak bilgiyi ihraç eden bir ülke olmak" diye konuştu.