İlçe trafiğinin düzenlenmesi adına bir dizi uygulamayı hayata geçiren İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kuruluna Mahmudiye Mahallesi’nde; Balcı Sokak, Sakarya Sokak ve Koca Macır Sokak, Yeniceköy Mahallesinde ise Rauf Denktaş Caddesi ile Hasan Göztepe Caddelerinde tek yön uygulaması yapılması talebinde bulunmuştu. Bu uygulama dün itibariyle hayata geçirildi.

3 SOKAK VE 2 CADDEDE TEK YÖN UYGULAMASI BAŞLADI

UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda Mahmudiye Mahallesinde Balcı Sokak ile Koca Macır Sokaklar Suyolu Caddesinden Kasımefendi Caddesi istikametine, Sakarya Sokak ise Kasımefendi Caddesinden Suyolu Caddesine gidiş yönünde tek yön oldu. Bölgede Latif ve Fethiye Sokaklarda da daha önce alınan karar doğrultusunda tek yön uygulaması başlamıştı. Böylece sıralı 5 sokağın tamamında tek yön uygulamasına geçilmiş oldu. Yeniceköy Mahallesinde ise yine Ukome kararıyla Rauf Denktaş Caddesi M. Altan Caddesi istikametine, Hasan Göztepe Caddesi de M. Altan Caddesi istikametinden Atatürk Bulvarı istikametine gidiş olarak düzenlendi.

TEK YÖN UYGULAMALARI BAŞLADI

Her 2 mahallede de 3 sokak ve 2 caddede İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tabela uygulamalarını yaparak tek yön uygulamasının başladığını duyurdu.