Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolunda İnegöl’den Ankara istikametine seyir halinde olan Erkan D.(31) yönetimindeki 16 AC 1996 kamyonetin sağ ön tekeri patladı.
Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet yolun sağındaki mermer fabrikasının demir korkulukları aşarak fabrika bahçesinde park halinde bulunan 16 PJ 337 plakalı tıra çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile araçta yolcu konumunda bulunan Murat D.(27) yaralandı.
Şoför mahallinde sıkışan sürücüyü İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.