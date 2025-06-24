Duyarlı vatandaşlar tarafından gazetemize ulaştırılan görüntüde Huzur Mahallesi Mehmet Sultan Bulvarı üzerindeki su deposunda oluşan patlak nedeniyle tonlarca suyun boşa aktığı görüldü. Görüntülerde bu durumu fırsat bulan çocukların suda serinledikleri görülürken, vatandaşlar ise ilgili belediye tarafından acilen bakım ve onarım çalışması yapılmasını istedi.

Kuraklık alarmlarının verildiği bir dönemde her damla suyun önemli olduğunu söyleyen bölge halkı, “Cadde üzerinde bulunan bu yerde aniden sular fışkırmaya başladı. Nasıl olduğunu biz göremedik. Aşırı basınçtan kaynaklanmış olabilir. Ancak şu an ciddi bir su sızıntı var. Acilen bölgede çalışma yapılmasını istiyoruz” dedi.

Kaynak: SOSYAL MEDYA