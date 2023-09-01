Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde 3 köpek ölü halde bulundu.

Olay Hamzabey mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi 4. Cadde üzerinde meydana geldi. Hayvanseverler köpek ölümleri üzerine olay yerine gittiler. Birbirine yakın alanlarda 3 köpeği ölü halde bulan hayvanseverler, durumu Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdiler. Olay yerine Jandarma ve İnegöl Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri sevk edildi.

Ölen köpekler belediye ekiplerince alındı.