İki esnaf grubu arasındaki yol verme anlaşmazlığından kaynaklanan silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Olay sonucunda bir çocuk ve iki yetişkin yaralandı. Olayın detaylarına göre, Katip Kasım Mahallesi'nde iki esnaf grubu arasında yol verme konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bir kavga başladı. Bu kavga, akşam saatlerinde aynı bölgede karşılaşan iki grup arasında daha da şiddetlendi. Taraflar arasında silahlar ve bıçaklar kullanıldı. Kavganın sonucunda Hacı K. adında bir kişi silahla yaralanırken, Osman Y. isimli şahıs da bıçakla yaralandı. Ancak olayın daha da üzücü bir yanı vardı: Kavga esnasında ailesiyle birlikte bir dükkanın dışında yemek yiyen bir yabancı uyruklu çocuk, kurşunların hedefi oldu. Olayın ihbarı üzerine hızla harekete geçen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıları acil tedavi için hastaneye nakletti.