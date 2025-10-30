Olay Mahmudiye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada başına demir çubuk isabet eden Ö. F.(38) kanlar içinde kaldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgayı sonlandırdı. Yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 şahıs ise ekiplerce ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ