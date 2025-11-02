Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri aracı takibe aldı. Aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu aracın önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada çok miktarda metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheliler Ramazan K. ve sevgilisi Ezgi U. gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ