Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin güçlü ekiplerinden Bursaspor Basketbol A Takımı’nın yeni isim sponsoru belli oldu. Düzenlenen sponsorluk anlaşması imza törenine her iki tarafın üst düzey yöneticileri ile takım koçu ve oyuncuları da katıldı. Bursaspor Basketbol takımının yeni isim sponsoru ise “İNFO Yatırım” oldu.

Sponsorluk anlaşmasına göre Bursaspor Basketbol Kulübü 2023-2024 sezonunda Bursaspor İNFO Yatırım adı ve forma sponsorluğuyla mücadele edecek.

İmza Töreni Düzenlendi

14 Ağustos Pazartesi günü Bursa Barış Spor Salonu’nda gerçekleştirilen görkemli imza törenine İNFO Yatırım’ın bağlı olduğu Hedef Holding’in ve İNFO Yatırım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Hedef Holding ve İNFO Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ziya Gökalp, İNFO Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ile Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, Bursaspor Genel Menajeri Özgün Önver, Bursaspor Basketbol Koçu Jure Zdovc, tüm takım oyuncuları ve Bursasporlu taraftarlar katıldı.

Hedef Holding ve İNFO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp Lansman açılışında konuştu. Açıklamasın da “Hedef Holding grup şirketlerimizden, ülkemizin köklü ve büyük aracı kurumlarından İNFO Yatırım olarak yatırımcılarımıza nasıl destek oluyorsak, sermayenin tabana yayılması, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi için nasıl mücadele ediyorsak, Cumhuriyetimizin 100. yılında da Bursaspor Basketbol Takımı’nı ve bu güçlü takım üzerinden basketbol sporunu destekleyerek ülkemize ve toplumumuza katkıda bulunma kararı aldık. Bu anlaşmayla birlikte yatırım sektörünün süper liginde olan İNFO Yatırım şirketimizle, basketbol sporunun süper ligine de büyük ve önemli bir adım atıyoruz. Bursaspor Basketbol Takımı ile İNFO Yatırım arasında gerçekleşen isim sponsorluğu anlaşmasına göre bu büyük takım 1 yıl boyunca ‘Bursaspor İNFO Yatırım’ ismiyle mücadele edecek. Bu büyük beraberliğin büyük bir sinerji ve büyük başarılar getireceğine yürekten inanıyorum. Takımımıza yeni katılan oyuncularımıza da hoş geldiniz diyor, tüm takıma zaferlerle dolu başarılı bir sezon diliyorum” şeklinde ifade etti.