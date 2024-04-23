İnegöl’de yaşayan göçmen kız, anne, baba ve abisi deport edilmesinin durdurulması için video çekerek sosyal medyada yayınlandı. Kısa sürede birçok paylaşım ve yorum alan video da Zehra Boltayev, şu ifadeleri kullandı;

"Ben Zehra Boltayev. 15 yaşındayım. Benim 2 kardeşim ve birde abim var. 4 yaşındaki Ömer Boltayev, 14 yaşındaki Abdurrahman Boltayev ve 19 yaşındaki Muhammed Mardınov. Ben kardeşim ve abim okula gidiyoruz. Annem Zebe Kadirova, babam Asamettin Boltayev. Ben kardeşimle Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunurken, annem, babam ve abim Kırklareli geri gönderme merkezinde bulunuyorlar. Ailem c87 koduyla iftira edildi. Ve ailem üzerinde deport işlemleri yapılıyor. Bizim anne, babamıza ve abimize ihtiyacımız var. Bu zulüm ve deport işlemleri durdurulsun."

Muhabir: Fahrettin Eniş