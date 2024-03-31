Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık hizmetleri ambulansıyla bir vatandaş, sedyeyle oy kullanacağı Altı Eylül İlkokulu’na götürülerek oyunu kullandı.



Bursa’da yaşlı, hasta, hastanede yatan, ve yatağa bağlı seçmenlerden talepte bulunanlar, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri okullara götürülüyor ve tekrardan evlerine bırakılıyor.

Görevliler yardıma koştu

Vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen vatandaş, koltuk değnekleriyle okula geldi. Yaşlı kadına okulda görevli personeller yardımcı oldu.