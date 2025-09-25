İnegöl'ü ulusal ve uluslararası yatırımlar için cazip hale getirmek, mevcut ve potansiyel sektörlerin küresel değer zincirlerine entegre olmasını sağlamak amacıyla Planlama Çalışma Grubu, tarafından hazırlanan İnegöl Yatırım Ofisi Kurulması Projesi ön plana çıktı. Proje genel kurul üyelerince onaylanarak görüşülmek üzere ilgili birimlere gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi. İşte projenin detayları…

Planlama Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Yatırım Ofisi Kurulması’ projesinin tanıtımını Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Yusuf Şehitoğlu yaptı.

PROJENİN AMACI NEDİR?

Projenin amacından bahsederek konuşmasına başlayan Yusuf Şehitoğlu, “İnegöl'ü ulusal ve uluslararası yatırımlar için cazip hale getirmek, mevcut ve potansiyel sektörlerin küresel değer zincirlerine entegre olmasını sağlamak ve şehrin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasını teminat altına almak” dedi.

Projenin neden gerektiğini de anlatan Şehitoğlu, “İnegöl'ün yüksek üretim kapasitesi bulunmasına rağmen, yatırımcı ilişkilerinde kurumsal temsilde eksiklik bulunması. Yabancı ve yerli yatırımcıya yönelik yönlendirme, destek ve tanıtım işlevlerini üstlenecek bağımsız bir yapının olmaması. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Dış Ticaret Ataşelikleri, Kalkınma Ajanslar, Uluslararası yatırım ofisleri, Uluslararası yatırım birlikleri, Ulusal birlikler gibi kurumlarla etkili ve kurumsal İnegöl temsiliyetinin sağlanması ihtiyacı” diye konuştu.

YATIRIM OFİSİ TANIMI

Yatırım Ofisinden de bahseden Şehitoğlu, “Şehrin ulusal ve uluslararası yatırımlarının planlanması, temsiliyeti ve ilişkilerinin yapılandırılması; uluslararası yatırımların ve farklı sektörlerin şehre kazandırılması; mevcut sektörlerin uluslararası değer zinciri temelinde iş birliklerinin kurgulanması, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliği ile yeni dünya küresel ticaret işleyişinde yer almasını sağlamak amacıyla kurulan bir kurumdur. Yatırım ofisi işleyişi olarak bir enstitü gibi de ilerleyebilir. Böylece İnegöl Belediyesi bünyesinde hem şehrin gelişimi planlanırken aynı zamanda akademik çalışmalar ve strateji belgeleri de üretilebilir” dedi.

Yatırım Ofisinin faaliyetlerini de anlatan Yusuf Şehitoğlu, “Yatırım Ofisi'nin fiziksel ve dijital altyapısının kurulması. Paydaş kurumlarla protokoller imzalanması. Yönetim kurulu ve icra kurulu kurulması. Sektörel yatırım rehberleri oluşturulması. Yatırım veri tabanı ve haritalama sisteminin kurulması. Uluslararası tanıtım kampanyaları ve iş birlikleri” diye konuştu.

Yapılan proje sunumunun ardında ise oylamaya geçildi. Proje önerisi talebi oy birliği ile kabul edildi.