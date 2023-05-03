Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Türkiye gündemi depremler olurken, belediyeler de bu konuda çalışmalarına hız verdi. İnegöl Belediyesi de bu kapsamda atacağı adımları meclis gündemine taşıdı. Bugün İnegöl Belediye Meclisi'nde alınan karar sonrası, İnegöl Belediyesi'nde afet işleri müdürlüğü kurulacak. Müdürlük için kadro ihdası olması için mecliste oylama yapıldı ve yapılan oylamada oy birliği ile İnegöl Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü kurulması ve kadro verilmesi kabul edildi.

Afetlere hazırlıklı olmak ve hızlı müdahale edebilmek amacıyla İnegöl Belediyesi, afet işleri müdürlüğü kurma kararı aldı. Bu kararla birlikte, müdürlük bünyesinde afetlere karşı hazırlık çalışmaları yürütülecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı açıklamada, afetlerin önlenemeyeceğini ancak hazırlıklı olmak ve hızlı müdahale etmek için çalışmalar yürütmek gerektiğini belirtti.