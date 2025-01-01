

Olay saat 00.00'da meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi Yenişehir caddesinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında apartmanın 2. Katında ikamet eden şahıs balkona çıkarak yeni yılı havaya ateş ederek kutladı. Havaya 8 el ateş eden şahıs, uygulama yapan polis ekiplerince suç aleti kurusıkı tabir edilen tabancayla gözaltına alındı.

NİYE ÇEKİYORSUN

Şüpheli ekip otosuna indirilirken olayı görüntüleyen basına mensubuna, "Bu niye çekiyor" diyerek tepki gösterdi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ