Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Şahlan sokak üzerinde seyir halinde olan Doğan F. (44) yönetimindeki 16 F 9898 plakalı otomobil ile İhsan U. (48) yönetimindeki 16 KGL 29 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Murat Avcı