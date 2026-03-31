Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler tarafından Adapazarı, Karasu ve Sapanca ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerince söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 505 gram bonzai, satışa hazır 10 paket halinde 50 gram esrar, 8 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 2 cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 300 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.