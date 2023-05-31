Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Özyeşil ile 5. Mobilya sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. 5'nci Mobilya sokakta seyir halinde olan sürücü Murat M. yönetimindeki 16 AJT 557 plakalı otomobil ile Özyeşil Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmet Yasir T. yönetimindeki 34 FF 0746 plakalı otomobil iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 AJT 557 plakalı, park halinde olan 16 KFZ 25 plakalı Cipe çarparak durabildi.

Kaza sonucu 16 AJT 557 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcu Hilal B. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.