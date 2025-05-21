Olay 15 Mayıs 2025 saat 21.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Sultan sokakta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesi sahibi Hazar A.(20), kendisine yaklaşık 10 milyon TL borcu olan Alihan Y.(27) ve Kemal T.(26)'yi borçla alakalı konuşmak için kendi işyerine davet etti. Şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Hazar A. Elindeki tabancayla 2 şahsa kurşun yağdırdı. Alihan Y.(27) sağ bacağına isabet eden 3 mermi, Kemal T.(26) ise bacağına isabet eden bir mermiyle yaralandı.

Şüpheli kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Hazar A., polis ekiplerince olaydan 6 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.