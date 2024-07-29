Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobiller çarpıştı; beyin cerrahı yaralandı.

Kaza İnegöl-Bursa yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Sürücü Mustafa Ö. Yönetimindeki 16 AFY 67 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücü Beyin Cerrahı Selahattin D. Yönetimindeki 26 AIJ 595 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü Selahattin D. Yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ŞERİFE ÖZ