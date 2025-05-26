Müdürlük tarafından hazırlanan liste, kurumun internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Kurban kesim ve satış alanları ilçe bazında belirlendi. 2025 yılı itibarıyla Bursa’nın 17 ilçesinde çok sayıda kurban kesim alanı hizmet verecek. Kesim yerleri, ağırlıklı olarak mezbahaneler, kapalı pazar alanları ve belediye tesisleri gibi bölgelerde konumlandırıldı.

İşte tüm kurban kesim ve satış noktalarının adres bilgileriyle birlikte tam listesi

KURBAN KESİM YERLERİ LİSTESİ Sıra No İlçe Adı Yer Adı Yer Adresi 1 Bursa Gemlik Muratoba Hayvan Pazarı Muratoba Mahallesi Katırlı Yolu 2 Bursa Gemlik Perşembe Pazarı Osmaniye Mahallesi Lale Kemal İlkokulu Yanı 3 Bursa Gemlik Cumhuriyet Mahallesi Hacı Ayşe Ziver Karataş Cami Üstü 4 Bursa İnegöl Alibeyköy Modern Hayvan Pazarı Alibeyköy Mah. 4205 Sok. No:24/1 İnegöl/Bursa 5 Bursa İnegöl Mer-Pa Kapalı Pazar Yeri Orhaniye Mah. Baykut Sk. No: 18 İnegöl/ Bursa 6 Bursa İnegöl Alanyurt Kapalı Pazar Yeri Yunus Emre Mah. Pazaryanı Sk. No:2 İnegöl/Bursa 7 Bursa İnegöl Akhisar Kapalı Pazar Yeri Akhisar Mah. Mumin Gençoğlu Cad. No:52 İnegöl/Bursa 8 Bursa İnegöl Pazartesi Pazarı Balıkçı Bölümü Mahmudiye Mah. Şafak Sk. No:15 İnegöl/Bursa 9 Bursa İnegöl Cumartesi Pazarı Balıkçı Bölümü Turgutalp Mah. Kemalettin Samipaşa Cad. No:94 İnegöl/Bursa 10 Bursa İnegöl Mesudiye Pazarı Balıkçı Bölümü Mesudiye Mah. Kaya Sk. No:24 İnegöl/Bursa 11 Bursa İznik İznik Kurban Kesim Yeri Yeşil Cami Mahallesi Belediye Mezbahanesi İznik-Bursa 12 Bursa Karacabey Belediye Mezbahanesi Hamidiye Mah. Panayır Mevkii 13 Bursa Keles Belediye Tesisi Sofular Mahalle Uluyol Cad. No:33 14 Bursa Mustafakemalpaşa Anıl Hayvancılık Karaoğlan Mah. No.34 M.K.Paşa 15 Bursa Mustafakemalpaşa Mustafa Adıgüzel Kayabaşı Mah. M.K.Paşa 16 Bursa Mustafakemalpaşa Korkmaz Hayvancılık Karapınar Mah. No.28 M.K.Paşa 17 Bursa Mustafakemalpaşa Bayraktar Çiftliği Lalaşahin Mah. Keltaş Yolu Üzeri Su Deposu Yanı M.K.Paşa 18 Bursa Mustafakemalpaşa Liman Çiftliği Züferbey Mah. Aralık Yolu Üzeri No.19 M.K.Paşa 19 Bursa Mustafakemalpaşa Tarık Yavri Orta Mah. Adliye Yanı (Orta Mah. Kesimhanesi) M.K.Paşa 20 Bursa Mustafakemalpaşa Baştan Çiftliği Orta Mahalle Cezaevi Arkası Toprak Küme Evleri M.K.Paşa 21 Bursa Mustafakemalpaşa Yaşar Besicilik Aralık Mah. No.143 M.K.Paşa 22 Bursa Mustafakemalpaşa Kadir Özçelik Karyağmaz Damları M.K.Paşa 23 Bursa Mustafakemalpaşa Büyüktürk Çiftliği Demirdere Mah. Demirdere Sok. No.182 M.K.Paşa 24 Bursa Mustafakemalpaşa Göksel Şenkuyumcu Yalıntaş Mah. Sanayi Küme Evleri No.20 M.K.Paşa 25 Bursa Mustafakemalpaşa İmamoğlu Besicilik Yalıntaş Mah. 145 Nolu Sok. M.K.Paşa 26 Bursa Mustafakemalpaşa Çınaraltı Kasabı Orta Mah. Şükrü Erdem Tesisleri Arkası M.K.Paşa 27 Bursa Mustafakemalpaşa İzzet Baykan Orta Mahalle Cezaevi Arkası No:17 M.K.Paşa 28 Bursa Mustafakemalpaşa Kuzenler Besi Çiftliği Derekadı Mah. M.K.Paşa 29 Bursa Mustafakemalpaşa Konyalı Erol'un Çiftliği Fevzidede Mah. Ayazma Mevkii Eski Tabakhaneler Bölgesi

Yüce Deri Yanı No.50 M.K.Paşa 30 Bursa Mustafakemalpaşa Serdar Yılmaz Besi Çiftliği İlyasçılar Mah. M.K.Paşa 31 Bursa Mustafakemalpaşa Fatih Ürey Çiftliği Karaorman Mah. M.K.Paşa 32 Bursa Mustafakemalpaşa Paşa Çiftliği Orhaniye Mah. M.K.Paşa 33 Bursa Mustafakemalpaşa Arif Uzun Besi Çiftliği Yalıntaş Mah. 206 Nolu Sok. No.8 M.K.Paşa 34 Bursa Mustafakemalpaşa Meşe Çiftliği Demirdere Mah. Demirdere Sok. No.139 M.K.Paşa 35 Bursa Mustafakemalpaşa Gençler Hayvancılık Fevzidede Mah. Ayazma Mevkii M.K.Paşa 36 Bursa Mustafakemalpaşa Huzur Hayvancılık Kurbanlık Ve Besi Çiftliği Tepecik Mah. Bakırköy Cad. No.10/2 M.K.Paşa 37 Bursa Mustafakemalpaşa Osman Kaplan Küçükbaş Hayvan Besicilik Demireli Mah. Bahçıvanaltı Mevkii 565 Parsel M.K.Paşa 38 Bursa Mustafakemalpaşa Emin Helal Et Ve Gıda A.Ş. Atariye Mah. Oğlaktepe Mevkii Kümeevler Sok. No.83/1 M.K.Paşa 39 Bursa Mustafakemalpaşa Güler Besi Çiftliği Yalıntaş Mah. Mandıralar Cad. M.K.Paşa 40 Bursa Mustafakemalpaşa Cengiz Et Üretim Çiftliği Fevzidede Mah. Tabakhane Kümeevler No.38 M.K.Paşa 41 Bursa Mustafakemalpaşa Emintürk Besi Çiftliği Demirdere Mah. No.123 M.K.Paşa 42 Bursa Mustafakemalpaşa Arıcan Çiftliği Cezaevi Arkası Küme Evleri Mevki M.K.Paşa 43 Bursa Mustafakemalpaşa Yanık Besi Çiftliği Yalıntaş Mah. 106 Nolu Sok. M.K.Paşa 44 Bursa Mustafakemalpaşa Sedat Bozkurt Dallıca Mah. Dallıca Sok. No.23/A M.K.Paşa 45 Bursa Mustafakemalpaşa Topaloğlu Çiftliği Kayabaşı Mah. Kayabaşı Sok. No.145 M.K.Paşa 46 Bursa Mustafakemalpaşa Gökçe Tarım Ve Hayvancılık Bostandere Mah. M.K.Paşa 47 Bursa Mustafakemalpaşa Necdet Çakmak Çiftliği Çamlıca Mah. M.K.Paşa 48 Bursa Mustafakemalpaşa Kale Çiftliği Demirdere Mah. M.K.Paşa 49 Bursa Mustafakemalpaşa Çobanoğlu Enkaz Tatkavaklı Mah. Derecik Köyü Yolu M.K.Paşa 50 Bursa Mustafakemalpaşa Mustafa Amak Atatürk Mah. Vatan Sok. No.30 M.K.Paşa 51 Bursa Mustafakemalpaşa Fırat Baykul Hamzabey Camii 52 Bursa Mustafakemalpaşa Özbana Besi Çiftliği Yenidere Mah. Doğancı Yolu Üzeri M.K.Paşa 53 Bursa Mudanya Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Kademesi Ömerbey Mah. Işıklı Yolu 54 Bursa Mudanya Güzelyalı Mah. Emir Ali Usta Kapalı Pazar Yeri Eğitim Mah. 55 Bursa Mudanya Tirilye Mah. Eski Mezbahane Tirilye Mah. 56 Bursa Orhaneli Recep Bay Çivili Mahallesi Orhaneli/Bursa 57 Bursa Orhaneli Saim Tekin Başköy Mahallesi Orhaneli/Bursa 58 Bursa Orhaneli Rıza Yılmaz Akalan Mahallesi Orhaneli/Bursa 59 Bursa Orhaneli Mithat Ülker Altıntaş Mahallesi Orhaneli/Bursa 60 Bursa Orhangazi Orhangazi Belediyesi Soydaşkent Semt Pazarı Arapzade Mahallesi Orkent Soydaşkent Semt Pazarı Orhangazi/Bursa 61 Bursa Orhangazi Orhangazi Belediyesi Halk Pazarı Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Orhangazi/Bursa 62 Bursa Yenişehir Gülbahar Yaşar Aydoğdu Mahallesi No: 66 Gülbahar Yaşar İşletmesi

(İşletme Kayıt No: Tr:16305001) 63 Bursa Yenişehir Zeki Parıltı Marmaracık Mahallesi No: 100 Parıltı Kardeşler Çiftliği 64 Bursa Yenişehir Sedat Sapmaz Kurtuluş Mahallesi Bilecik Yolu Pancar Kantarı Yanı Yeşilova Çiftliği 65 Bursa Yenişehir Yusuf Yalçınkaya Marmaracık Mahallesi No:1 Namlı Besi Çiftliği 66 Bursa Yenişehir Kudret Darçın Koyunhisar Mahallesi No: 294 67 Bursa Yenişehir Özer Kuru Koyunhisar Mahallesi No: 171/1 68 Bursa Yenişehir Fikret Yıldız Barcın Mahallesi Yıldız Besi Çiftliği 69 Bursa Yenişehir Erkan Bal Cihadiye Mahallesi Küme Evleri No: 3 Baloğlu Çiftliği 70 Bursa Yenişehir Mustafa Ayma Yeni Mahalle Yeni Sokak No: 1/A 71 Bursa Yenişehir Serkan Mutlutürk Tabakhane Mahallesi Besi Sokak No: 6 Mutlutürk Hayvancılık 72 Bursa Yenişehir Osman Can Çelikten Yolören Mahallesi Çelikten Besi Çiftliği 73 Bursa Yenişehir Serhat Çoban Kozdere Mahallesi No: 1 74 Bursa Yenişehir Emin Güre Tabakhane Mahallesi İnce Köprü Mevkii Yenişehir Tarım 75 Bursa Yenişehir Selçuk İşsever Tabakhane Mahallesi Besi Sokak No: 72 Çiçek Kasabı 76 Bursa Yenişehir Ergün Kızmaz Subaşı Mahallesi No: 300 Kızmaz Tarım Ve Hayvancılık 77 Bursa Yenişehir Halil Battal Avşar Mahallesi No: 72 78 Bursa Yenişehir Murat Uyanmaz Cihadiye Mahallesi Sultan Kasabı 79 Bursa Yenişehir Mehmet Kartal Karaköy Mahallesi No: 113 80 Bursa Yenişehir Osman Çakır Aydoğdu Mahallesi No: 8 81 Bursa Yenişehir Hikmet Karaboğa Dereköy Mahallesi No: 73 82 Bursa Yenişehir Emin Beyhan Cihadiye Mahallesi No: 49 83 Bursa Yenişehir Sinan Çakıroğlu Yenigün Mahallesi Kozdere Caddesi No: 139 Çetinler Çiftliği 84 Bursa Yenişehir Hüseyin Özülmüş Çiçeközü Mahallesi No: 282 85 Bursa Yenişehir Behçet Sert Tabakhane Mahallesi Besi Sokak No: 35 Aile Et Ürünleri 86 Bursa Yenişehir Bahtiyar Acar Söylemiş Mahallesi No: 274/7a Acar Kardeşler Çiftliği 87 Bursa Yenişehir Levent Bayrakçı Kirazlıyayla Mahallesi No: 129 Bayrakçı Besicilik 88 Bursa Yenişehir Cevriye Duğan Çayır Mahallesi 866/23 Ada Mevkii Duduş Et Çiftliği 89 Bursa Yenişehir Mümin Sapmaz Çayır Mahallesi Sanayi Çarşısı Haremiçi Sokak No: 19 90 Bursa Yenişehir Necdet Yılmaz Cihadiye Mahallesi 5/6 Et-Al Çiftliği 91 Bursa Yenişehir İsmail Battal Alaylı Mahallesi 92 Bursa Harmancık Belediye Mezbehanesi Panayır Alanı Merkez Mah. Harmancık 93 Bursa Büyükorhan Cumapazarı Büyükorhan Bursa Yol Üzeri 4. Km 94 Bursa Büyükorhan Büyükorhan Belefiye Mezbahası Büyükorhan Bursa Yol Üzeri 95 Bursa Gürsu Zafer Mahallesi Zafer Mahallesi İnonu Caddesi No.26 Nın Karşısı 96 Bursa Gürsu Zafer Mahallesi Zafer Mahallesi Karaca Sok. Eski Kütüphane Arkası 97 Bursa Gürsu Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Mahallesi Mahmutoğlu Cami Arkası Boş Alan 98 Bursa Gürsu Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Mahallesi Hacı Huriye Tinç Okulunun Yanındaki Boş Alan 99 Bursa Gürsu Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Mahallesi Altın Sok. (Abdulhamithan Camii Karşısı) Boş Alan 100 Bursa Gürsu Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Mahallesi Asmalı Cadde İle Parlayan Sok Kesişim Noktasındaki Boş Alan 101 Bursa Gürsu Zafer Mah. Zafer Mah. Hasanpaşa Cad. Kapalı Pazar Yeri Ve Otoparkı 102 Bursa Kestel Yeni Mahalle Kapalı Pazar Alanı Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi No:9 Kestel-Bursa 103 Bursa Kestel Esentepe Kapalı Pazar Alanı Esentepe Mahallesi Toki Caddesi No: 21 Kestel-Bursa 104 Bursa Kestel Şht. Ömer Halisdemir Parkı Altı Esentepe Ş. Cüneyit Yıldız Caddesi 105 Bursa Yıldırım Yüce Akyazı Sakarya Mahallesi 3. Meydan Sokak No 18 106 Bursa Yıldırım 1- Et-Ba (Et Ve Süt Kurumu) Et-Ba Ankara Yolu 10. Km Deliçay Mevki Yıldırım /Bursa 107 Bursa Yıldırım 2- İsabey Kurban Pazarı Sabey Mah.Yıltay Et Entegre Tesisleri Ltd. Şti. 108 Bursa Yıldırım Demetevler Mah. Pazaryeri Demetevler Mah. Pazaryeri (Pazartesi Pazarı) 109 Bursa Yıldırım 75. Yıl Mah. Yarı Kapalı Pazaryeri 75. Yıl Mah. Yarı Kapalı Pazaryeri (Salı Pazarı) 110 Bursa Yıldırım Vatan Mah. Yarı Kapalı Pazaryeri Vatan Mah. Yarı Kapalı Pazaryeri (Çarşamba Pazarı) 111 Bursa Yıldırım Zümrütevler Mah. Pazaryeri Zümrütevler Mah. Pazaryeri (Salı Pazarı) 112 Bursa Yıldırım Yiğitler Mah. Pazaryeri Yiğitler Mah. Pazaryeri(Pazar Pazarı) 113 Bursa Yıldırım Karapınar Mah. Pazaryeri Karapınar Mah. Pazaryeri (Pazartesi Pazarı) 114 Bursa Yıldırım 9- Değirmenlikızık Mah. Pazaryeri Değirmenlikızık Mah. Pazaryeri (Pazar Pazarı) 115 Bursa Yıldırım 152 Evler Muhtarlık Yanı 152 Evler Mahallesi Muhtarlık Yanı 116 Bursa Yıldırım Bağlaraltı Kapalı Pazar Alanı Bağlaraltı Mah. Kapalı Pazaryeri 117 Bursa Yıldırım Temenyeri Mah. Pazaryeri Temenyeri Mah. Pazaryeri 118 Bursa Yıldırım Mimarsinan Mh. Kapalı Pazaryeri Mimarsinan Mh. Kapalı Pazaryeri 119 Bursa Nilüfer İhsaniye Mahallesi Pazar Yeri İhsaniye Mah. A.Vefikpaşa Cad. Nilüfer Bursa 120 Bursa Nilüfer Konak Mahallesi Pazar Yeri Nilüfer/ Bursa Konak Mahallesi Nilüfer Bursa 121 Bursa Nilüfer Karaman Mahallesi Pazar Yeri Karaman Mah. Demirci Cad. Nilüfer Bursa 122 Bursa Nilüfer 100. Yıl Mahallesi Pazar Yeri 100. Yıl Mahallesi Nilüfer Bursa 123 Bursa Nilüfer Üçevler Mahallesi Pazar Yeri Üçevler Mahallesi Nilüfer Bursa 124 Bursa Nilüfer Fethiye Mah. Pazar Yeri Fethiye Mahallesi Nilüfer Bursa 125 Bursa Nilüfer Beşevler Mah. Pazar Yeri Beşevler Mahallesi Nilüfer Bursa 126 Bursa Nilüfer Gölyazı Balık Mezatı Gölyazı Mahallesi Nilüfer Bursa 127 Bursa Nilüfer Çamlıça Mahallesi Pazar Yeri Çamlıca Mahallesi Nilüfer /Bursa 128 Bursa Nilüfer Balkan Mahallesi Pazar Yeri Balkan Mahallesi Nilüfer / Bursa 129 Bursa Osmangazi Demirtaş Pazar Alanı Demirtaş Cumhuriyet Mh. 1240. Sk. Yakamoz Sk. Arası 130 Bursa Osmangazi Osmangazi Belediyesi Veysel Karani Kurban Kesim Yeri Veysel Karani Mh. Arıtma Tesisi Karşısı 131 Bursa Osmangazi Osmangazi Belediyesi Geçit Kurban Kesim Yeri Geçit Mh. 429. Sk (Boş Arazi) 132 Bursa Osmangazi Emek Yenibağlar Bölgesi Yenibağlar Yenibağlar Mh Hürrem Sk. Üzeri 133 Bursa Osmangazi Hürriyet Bölgesi Hürriyet Mh. 4. Orta Sk. Ve 10. Mutlu Sk Ve Üzeri 134 Bursa Osmangazi Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Hamitler Mh. Akdoğan Cadde Başı (Nenehatun Cad. Ve Hacı Bektaş Caddesi Kesişimi 135 Bursa Osmangazi Çekirge Bölgesi Kükürtlü Mh Ve Kükürtlü Cad. 12. Sk Kesişimi 136 Bursa Osmangazi Çifte Havuzlar Ve Çirişhane Mahalleleri Çirişhane Mh Akdeniz Caddesi Kuzeyi Ve 8. Çiçek Sk. Sokak Doğusu 137 Bursa Osmangazi Yeşilova Mahallesi Yeşilova Küçük Balıklı Mh Kemer Sokak Ve Güllüce Sokak Kesişimi 138 Bursa Osmangazi Emek Mahallesi Bölgesi Emek Adnan Menderes Mh Yavuz Sultan Selim Cad. Ve Hasn Özdemid Caddesi Kesişimi 139 Bursa Osmangazi Çekirge Dikkaldırım Bölgesi Dikkaldırım Hüdavendigar Mh Demet Sk Ve Nergis Sk Kesişimi 140 Bursa Osmangazi Küçük Balıklı Mahallesi Bölgesi Küçük Balıklı Mh 7. Ayaz Sk Ve 7. Asmalı Sokak Arası 141 Bursa Osmangazi Hamitler Mahallesi Bölgesi Hamitler Mh 1. Vatan Cad Ve 4. Uğur Sokak Arası 142 Bursa Osmangazi Doğanevler Mah. Doğanevler Mh. 4. Dadaş Sk. Ve 3. Doğu Sk Kesişimi 143 Bursa Osmangazi Tahtakale Bölgesi Alacahırka Pınarbaşı Mh. 1. Zindankapı Sok. Ve 2. Değirmen Sokak Kesişimi 144 Bursa Osmangazi Sırameşeler Ve Alemdar Mahalleri Sırameşeler Sırameşeler Mah. 9.Sakarya Sok. Ve Samanyolu Sokak Kesişimi 145 Bursa Osmangazi Yunuseli Mahallesi Bölgesi Yunuseli Yunuseli Mah. 8. Kumru Sokak Batısı 146 Bursa Osmangazi Geçit Mahallesi 1 Geçit 1 Geçit Mah. Gündüz Sok. Ve Gazi Sokak Kesişimi 147 Bursa Osmangazi Karaman Mahallesi Bölgesi Ziraat Pazarı Yeni Karaman Mah. 1.İhsaniye Cad. Ve 12.Akasya Sokak Kesişimi 148 Bursa Osmangazi Geçit Mahallesi 2 Geçit 2 Geçit Mah. Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokak Ve 1.Gedik Sokak Arası 149 Bursa Osmangazi Panayır Panayır Mah. 8.Asker Sok. Üzeri 150 Bursa Osmangazi Yunuseli Mahallesi Bölgesi Yunuseli Mahallesi 2. Karanfil Caddesi Üzeri 151 Bursa Osmangazi Yenikent Mh Pazar Alanı Yenikent Mh. 723. Ve 724 Sk Arası 152 Bursa Osmangazi Alemdar Semt Pazarı Alemdar Mh. Soğanlı Bulvarı 1. Adalı Sk. Arası​

KURBAN SATIŞ YERLERİ LİSTESİ Sıra No İlçe Yer Adı Yer Adresi 1 Bursa Gemlik Muratoba Hayvan Pazarı Muratoba Mahallesi Katırlı Yolu 2 Bursa İnegöl Alibeyköy Modern Hayvan Pazarı Alibeyköy Mah. 4205 Sok. No:24/1 İnegöl/Bursa 3 Bursa İznik İznik Kurban Satış Yeri Selçuk Mahallesi İznik Stadyumu Arkası İznik-Bursa 4 Bursa Karacabey 05/05/2025 Tarihli Ve 2025/3 Sayılı Karacabey Hayvan Sağlığı

Komisyon Kararları Gereği Görülen Şap Hastalığı Nedeniyle İlçemizde Kurban Satış Yeri Kurulmayacaktır. . 5 Bursa Keles Belediye Tesisi Sofular Mahalle Uluyol Cad. No:33 6 Bursa Mustafakemalpaşa Yalıntaş Havyan Satış Pazarı Yalıntaş Mah. Karacagür Caddesi No.1 Mustafakemalpaşa/Bursa 7 Bursa Mudanya Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Kademesi Ömerbey Mah. Işıklı Yolu 8 Bursa Orhaneli Orhaneli Kurban Satış Yeri Karabekirpaşa Mahallesi Kömür Sokak Orhaneli/Bursa 9 Bursa Orhangazi Yaş Sebze Ve Meyve Hali Yanı İznik Yolu 1.5 Km -Orhangazi/Bursa 10 Bursa Yenişehir Yenişehir Belediyesi Hayvan Pazarı Tabakhane Mahallesi Mezbaha Sokak. 16900 Yenişehir/Bursa 11 Bursa Harmancık Hayvan Pazarı Panayır Alanı Merkez Mah. Harmancık 12 Bursa Büyükorhan Cumapazarı Büyükorhan Bursa Yol Üzeri 4. Km 13 Bursa Gürsu Zafer Mahallesi Zafer Mahallesi İnonu Caddesi No.26 Nın Karşısı 14 Bursa Gürsu Zafer Mahallesi Zafer Mahallesi Karaca Sok. Eski Kütüphane Arkası 15 Bursa Gürsu Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Mahallesi Mahmutoğlu Cami Arkası Boş Alan 16 Bursa Gürsu Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Mahallesi Hacı Huriye Tinç Okulunun Yanındaki Boş Alan 17 Bursa Gürsu Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Mahallesi Altın Sok. (Abdulhamithan Camii Karşısı) Boş Alan 18 Bursa Gürsu Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Mahallesi Asmalı Cadde İle Parlayan Sok Kesişim Noktasındaki Boş Alan 19 Bursa Gürsu Zafer Mah. Kapalı Pazar Yeri Ve Otoparkı Zafer Mah. Hasanpaşa Cad. Kapalı Pazar Yeri Ve Otoparkı 20 Bursa Kestel Yeni Mahalle Kapalı Pazar Alanı Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi No:9 Kestel-Bursa 21 Bursa Kestel Esentepe Kapalı Pazar Alanı Esentepe Mahallesi Toki Caddesi No:9 Kestel-Bursa 22 Bursa Kestel Şht. Ömer Halisdemir Parkı Altı Esentepe Şehit Cüneyit Yıldız Caddesi 23 Bursa Yıldırım İsabey Kurban Pazarı İsabey Mahallesi Kurban Pazarı 24 Bursa Yıldırım Et-Ba (Et Ve Süt Kurumu) Et-Ba Ankara Yolu 10. Km Deliçay Mevki Yıldırım /Bursa 25 Bursa Nilüfer İlçemiz Kaymakamlığının "2025 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı" Gereği Kurban

Satış Alanı Bulunmamaktadır. . 26 Bursa Osmangazi Osmangazi Belediyesi Kurban Satış Yeri Geçit Geçit Mh. 429. Sk 27 Bursa Osmangazi Osmangazi Belediyesi Kurban Satış Yeri Veysel Karani Veysel Karani Mahallesi Arıtma Tesisi Karşısı 28 Bursa Osmangazi Vysel Karani Mh. Arıtma Tesisi Karşısı Veysel Karani Mh Arıtma Tesisi Karşısı 29 Bursa Osmangazi Geçit Mah. 429. Sokakta Bulunan Boş Arazi Geçit Mh. 429. Sk​