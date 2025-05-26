Müdürlük tarafından hazırlanan liste, kurumun internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Kurban kesim ve satış alanları ilçe bazında belirlendi. 2025 yılı itibarıyla Bursa’nın 17 ilçesinde çok sayıda kurban kesim alanı hizmet verecek. Kesim yerleri, ağırlıklı olarak mezbahaneler, kapalı pazar alanları ve belediye tesisleri gibi bölgelerde konumlandırıldı.
İşte tüm kurban kesim ve satış noktalarının adres bilgileriyle birlikte tam listesi
|KURBAN KESİM YERLERİ LİSTESİ
|Sıra No
|İlçe Adı
|Yer Adı
|Yer Adresi
|1
|Bursa Gemlik
|Muratoba Hayvan Pazarı
|Muratoba Mahallesi Katırlı Yolu
|2
|Bursa Gemlik
|Perşembe Pazarı
|Osmaniye Mahallesi Lale Kemal İlkokulu Yanı
|3
|Bursa Gemlik
|Cumhuriyet Mahallesi
|Hacı Ayşe Ziver Karataş Cami Üstü
|4
|Bursa İnegöl
|Alibeyköy Modern Hayvan Pazarı
|Alibeyköy Mah. 4205 Sok. No:24/1 İnegöl/Bursa
|5
|Bursa İnegöl
|Mer-Pa Kapalı Pazar Yeri
|Orhaniye Mah. Baykut Sk. No: 18 İnegöl/ Bursa
|6
|Bursa İnegöl
|Alanyurt Kapalı Pazar Yeri
|Yunus Emre Mah. Pazaryanı Sk. No:2 İnegöl/Bursa
|7
|Bursa İnegöl
|Akhisar Kapalı Pazar Yeri
|Akhisar Mah. Mumin Gençoğlu Cad. No:52 İnegöl/Bursa
|8
|Bursa İnegöl
|Pazartesi Pazarı Balıkçı Bölümü
|Mahmudiye Mah. Şafak Sk. No:15 İnegöl/Bursa
|9
|Bursa İnegöl
|Cumartesi Pazarı Balıkçı Bölümü
|Turgutalp Mah. Kemalettin Samipaşa Cad. No:94 İnegöl/Bursa
|10
|Bursa İnegöl
|Mesudiye Pazarı Balıkçı Bölümü
|Mesudiye Mah. Kaya Sk. No:24 İnegöl/Bursa
|11
|Bursa İznik
|İznik Kurban Kesim Yeri
|Yeşil Cami Mahallesi Belediye Mezbahanesi İznik-Bursa
|12
|Bursa Karacabey
|Belediye Mezbahanesi
|Hamidiye Mah. Panayır Mevkii
|13
|Bursa Keles
|Belediye Tesisi
|Sofular Mahalle Uluyol Cad. No:33
|14
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Anıl Hayvancılık
|Karaoğlan Mah. No.34 M.K.Paşa
|15
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Mustafa Adıgüzel
|Kayabaşı Mah. M.K.Paşa
|16
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Korkmaz Hayvancılık
|Karapınar Mah. No.28 M.K.Paşa
|17
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Bayraktar Çiftliği
|Lalaşahin Mah. Keltaş Yolu Üzeri Su Deposu Yanı M.K.Paşa
|18
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Liman Çiftliği
|Züferbey Mah. Aralık Yolu Üzeri No.19 M.K.Paşa
|19
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Tarık Yavri
|Orta Mah. Adliye Yanı (Orta Mah. Kesimhanesi) M.K.Paşa
|20
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Baştan Çiftliği
|Orta Mahalle Cezaevi Arkası Toprak Küme Evleri M.K.Paşa
|21
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Yaşar Besicilik
|Aralık Mah. No.143 M.K.Paşa
|22
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Kadir Özçelik
|Karyağmaz Damları M.K.Paşa
|23
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Büyüktürk Çiftliği
|Demirdere Mah. Demirdere Sok. No.182 M.K.Paşa
|24
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Göksel Şenkuyumcu
|Yalıntaş Mah. Sanayi Küme Evleri No.20 M.K.Paşa
|25
|Bursa Mustafakemalpaşa
|İmamoğlu Besicilik
|Yalıntaş Mah. 145 Nolu Sok. M.K.Paşa
|26
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Çınaraltı Kasabı
|Orta Mah. Şükrü Erdem Tesisleri Arkası M.K.Paşa
|27
|Bursa Mustafakemalpaşa
|İzzet Baykan
|Orta Mahalle Cezaevi Arkası No:17 M.K.Paşa
|28
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Kuzenler Besi Çiftliği
|Derekadı Mah. M.K.Paşa
|29
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Konyalı Erol'un Çiftliği
|Fevzidede Mah. Ayazma Mevkii Eski Tabakhaneler Bölgesi
Yüce Deri Yanı No.50 M.K.Paşa
|30
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Serdar Yılmaz Besi Çiftliği
|İlyasçılar Mah. M.K.Paşa
|31
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Fatih Ürey Çiftliği
|Karaorman Mah. M.K.Paşa
|32
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Paşa Çiftliği
|Orhaniye Mah. M.K.Paşa
|33
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Arif Uzun Besi Çiftliği
|Yalıntaş Mah. 206 Nolu Sok. No.8 M.K.Paşa
|34
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Meşe Çiftliği
|Demirdere Mah. Demirdere Sok. No.139 M.K.Paşa
|35
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Gençler Hayvancılık
|Fevzidede Mah. Ayazma Mevkii M.K.Paşa
|36
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Huzur Hayvancılık Kurbanlık Ve Besi Çiftliği
|Tepecik Mah. Bakırköy Cad. No.10/2 M.K.Paşa
|37
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Osman Kaplan Küçükbaş Hayvan Besicilik
|Demireli Mah. Bahçıvanaltı Mevkii 565 Parsel M.K.Paşa
|38
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Emin Helal Et Ve Gıda A.Ş.
|Atariye Mah. Oğlaktepe Mevkii Kümeevler Sok. No.83/1 M.K.Paşa
|39
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Güler Besi Çiftliği
|Yalıntaş Mah. Mandıralar Cad. M.K.Paşa
|40
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Cengiz Et Üretim Çiftliği
|Fevzidede Mah. Tabakhane Kümeevler No.38 M.K.Paşa
|41
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Emintürk Besi Çiftliği
|Demirdere Mah. No.123 M.K.Paşa
|42
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Arıcan Çiftliği
|Cezaevi Arkası Küme Evleri Mevki M.K.Paşa
|43
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Yanık Besi Çiftliği
|Yalıntaş Mah. 106 Nolu Sok. M.K.Paşa
|44
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Sedat Bozkurt
|Dallıca Mah. Dallıca Sok. No.23/A M.K.Paşa
|45
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Topaloğlu Çiftliği
|Kayabaşı Mah. Kayabaşı Sok. No.145 M.K.Paşa
|46
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Gökçe Tarım Ve Hayvancılık
|Bostandere Mah. M.K.Paşa
|47
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Necdet Çakmak Çiftliği
|Çamlıca Mah. M.K.Paşa
|48
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Kale Çiftliği
|Demirdere Mah. M.K.Paşa
|49
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Çobanoğlu Enkaz
|Tatkavaklı Mah. Derecik Köyü Yolu M.K.Paşa
|50
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Mustafa Amak
|Atatürk Mah. Vatan Sok. No.30 M.K.Paşa
|51
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Fırat Baykul
|Hamzabey Camii
|52
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Özbana Besi Çiftliği
|Yenidere Mah. Doğancı Yolu Üzeri M.K.Paşa
|53
|Bursa Mudanya
|Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Kademesi
|Ömerbey Mah. Işıklı Yolu
|54
|Bursa Mudanya
|Güzelyalı Mah. Emir Ali Usta Kapalı Pazar Yeri
|Eğitim Mah.
|55
|Bursa Mudanya
|Tirilye Mah. Eski Mezbahane
|Tirilye Mah.
|56
|Bursa Orhaneli
|Recep Bay
|Çivili Mahallesi Orhaneli/Bursa
|57
|Bursa Orhaneli
|Saim Tekin
|Başköy Mahallesi Orhaneli/Bursa
|58
|Bursa Orhaneli
|Rıza Yılmaz
|Akalan Mahallesi Orhaneli/Bursa
|59
|Bursa Orhaneli
|Mithat Ülker
|Altıntaş Mahallesi Orhaneli/Bursa
|60
|Bursa Orhangazi
|Orhangazi Belediyesi Soydaşkent Semt Pazarı
|Arapzade Mahallesi Orkent Soydaşkent Semt Pazarı Orhangazi/Bursa
|61
|Bursa Orhangazi
|Orhangazi Belediyesi Halk Pazarı
|Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Orhangazi/Bursa
|62
|Bursa Yenişehir
|Gülbahar Yaşar
|Aydoğdu Mahallesi No: 66 Gülbahar Yaşar İşletmesi
(İşletme Kayıt No: Tr:16305001)
|63
|Bursa Yenişehir
|Zeki Parıltı
|Marmaracık Mahallesi No: 100 Parıltı Kardeşler Çiftliği
|64
|Bursa Yenişehir
|Sedat Sapmaz
|Kurtuluş Mahallesi Bilecik Yolu Pancar Kantarı Yanı Yeşilova Çiftliği
|65
|Bursa Yenişehir
|Yusuf Yalçınkaya
|Marmaracık Mahallesi No:1 Namlı Besi Çiftliği
|66
|Bursa Yenişehir
|Kudret Darçın
|Koyunhisar Mahallesi No: 294
|67
|Bursa Yenişehir
|Özer Kuru
|Koyunhisar Mahallesi No: 171/1
|68
|Bursa Yenişehir
|Fikret Yıldız
|Barcın Mahallesi Yıldız Besi Çiftliği
|69
|Bursa Yenişehir
|Erkan Bal
|Cihadiye Mahallesi Küme Evleri No: 3 Baloğlu Çiftliği
|70
|Bursa Yenişehir
|Mustafa Ayma
|Yeni Mahalle Yeni Sokak No: 1/A
|71
|Bursa Yenişehir
|Serkan Mutlutürk
|Tabakhane Mahallesi Besi Sokak No: 6 Mutlutürk Hayvancılık
|72
|Bursa Yenişehir
|Osman Can Çelikten
|Yolören Mahallesi Çelikten Besi Çiftliği
|73
|Bursa Yenişehir
|Serhat Çoban
|Kozdere Mahallesi No: 1
|74
|Bursa Yenişehir
|Emin Güre
|Tabakhane Mahallesi İnce Köprü Mevkii Yenişehir Tarım
|75
|Bursa Yenişehir
|Selçuk İşsever
|Tabakhane Mahallesi Besi Sokak No: 72 Çiçek Kasabı
|76
|Bursa Yenişehir
|Ergün Kızmaz
|Subaşı Mahallesi No: 300 Kızmaz Tarım Ve Hayvancılık
|77
|Bursa Yenişehir
|Halil Battal
|Avşar Mahallesi No: 72
|78
|Bursa Yenişehir
|Murat Uyanmaz
|Cihadiye Mahallesi Sultan Kasabı
|79
|Bursa Yenişehir
|Mehmet Kartal
|Karaköy Mahallesi No: 113
|80
|Bursa Yenişehir
|Osman Çakır
|Aydoğdu Mahallesi No: 8
|81
|Bursa Yenişehir
|Hikmet Karaboğa
|Dereköy Mahallesi No: 73
|82
|Bursa Yenişehir
|Emin Beyhan
|Cihadiye Mahallesi No: 49
|83
|Bursa Yenişehir
|Sinan Çakıroğlu
|Yenigün Mahallesi Kozdere Caddesi No: 139 Çetinler Çiftliği
|84
|Bursa Yenişehir
|Hüseyin Özülmüş
|Çiçeközü Mahallesi No: 282
|85
|Bursa Yenişehir
|Behçet Sert
|Tabakhane Mahallesi Besi Sokak No: 35 Aile Et Ürünleri
|86
|Bursa Yenişehir
|Bahtiyar Acar
|Söylemiş Mahallesi No: 274/7a Acar Kardeşler Çiftliği
|87
|Bursa Yenişehir
|Levent Bayrakçı
|Kirazlıyayla Mahallesi No: 129 Bayrakçı Besicilik
|88
|Bursa Yenişehir
|Cevriye Duğan
|Çayır Mahallesi 866/23 Ada Mevkii Duduş Et Çiftliği
|89
|Bursa Yenişehir
|Mümin Sapmaz
|Çayır Mahallesi Sanayi Çarşısı Haremiçi Sokak No: 19
|90
|Bursa Yenişehir
|Necdet Yılmaz
|Cihadiye Mahallesi 5/6 Et-Al Çiftliği
|91
|Bursa Yenişehir
|İsmail Battal
|Alaylı Mahallesi
|92
|Bursa Harmancık
|Belediye Mezbehanesi
|Panayır Alanı Merkez Mah. Harmancık
|93
|Bursa Büyükorhan
|Cumapazarı
|Büyükorhan Bursa Yol Üzeri 4. Km
|94
|Bursa Büyükorhan
|Büyükorhan Belefiye Mezbahası
|Büyükorhan Bursa Yol Üzeri
|95
|Bursa Gürsu
|Zafer Mahallesi
|Zafer Mahallesi İnonu Caddesi No.26 Nın Karşısı
|96
|Bursa Gürsu
|Zafer Mahallesi
|Zafer Mahallesi Karaca Sok. Eski Kütüphane Arkası
|97
|Bursa Gürsu
|Yenidoğan Mahallesi
|Yenidoğan Mahallesi Mahmutoğlu Cami Arkası Boş Alan
|98
|Bursa Gürsu
|Yenidoğan Mahallesi
|Yenidoğan Mahallesi Hacı Huriye Tinç Okulunun Yanındaki Boş Alan
|99
|Bursa Gürsu
|Yenidoğan Mahallesi
|Yenidoğan Mahallesi Altın Sok. (Abdulhamithan Camii Karşısı) Boş Alan
|100
|Bursa Gürsu
|Kurtuluş Mahallesi
|Kurtuluş Mahallesi Asmalı Cadde İle Parlayan Sok Kesişim Noktasındaki Boş Alan
|101
|Bursa Gürsu
|Zafer Mah.
|Zafer Mah. Hasanpaşa Cad. Kapalı Pazar Yeri Ve Otoparkı
|102
|Bursa Kestel
|Yeni Mahalle Kapalı Pazar Alanı
|Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi No:9 Kestel-Bursa
|103
|Bursa Kestel
|Esentepe Kapalı Pazar Alanı
|Esentepe Mahallesi Toki Caddesi No: 21 Kestel-Bursa
|104
|Bursa Kestel
|Şht. Ömer Halisdemir Parkı Altı
|Esentepe Ş. Cüneyit Yıldız Caddesi
|105
|Bursa Yıldırım
|Yüce Akyazı
|Sakarya Mahallesi 3. Meydan Sokak No 18
|106
|Bursa Yıldırım
|1- Et-Ba (Et Ve Süt Kurumu)
|Et-Ba Ankara Yolu 10. Km Deliçay Mevki Yıldırım /Bursa
|107
|Bursa Yıldırım
|2- İsabey Kurban Pazarı
|Sabey Mah.Yıltay Et Entegre Tesisleri Ltd. Şti.
|108
|Bursa Yıldırım
|Demetevler Mah. Pazaryeri
|Demetevler Mah. Pazaryeri (Pazartesi Pazarı)
|109
|Bursa Yıldırım
|75. Yıl Mah. Yarı Kapalı Pazaryeri
|75. Yıl Mah. Yarı Kapalı Pazaryeri (Salı Pazarı)
|110
|Bursa Yıldırım
|Vatan Mah. Yarı Kapalı Pazaryeri
|Vatan Mah. Yarı Kapalı Pazaryeri (Çarşamba Pazarı)
|111
|Bursa Yıldırım
|Zümrütevler Mah. Pazaryeri
|Zümrütevler Mah. Pazaryeri (Salı Pazarı)
|112
|Bursa Yıldırım
|Yiğitler Mah. Pazaryeri
|Yiğitler Mah. Pazaryeri(Pazar Pazarı)
|113
|Bursa Yıldırım
|Karapınar Mah. Pazaryeri
|Karapınar Mah. Pazaryeri (Pazartesi Pazarı)
|114
|Bursa Yıldırım
|9- Değirmenlikızık Mah. Pazaryeri
|Değirmenlikızık Mah. Pazaryeri (Pazar Pazarı)
|115
|Bursa Yıldırım
|152 Evler Muhtarlık Yanı
|152 Evler Mahallesi Muhtarlık Yanı
|116
|Bursa Yıldırım
|Bağlaraltı Kapalı Pazar Alanı
|Bağlaraltı Mah. Kapalı Pazaryeri
|117
|Bursa Yıldırım
|Temenyeri Mah. Pazaryeri
|Temenyeri Mah. Pazaryeri
|118
|Bursa Yıldırım
|Mimarsinan Mh. Kapalı Pazaryeri
|Mimarsinan Mh. Kapalı Pazaryeri
|119
|Bursa Nilüfer
|İhsaniye Mahallesi Pazar Yeri
|İhsaniye Mah. A.Vefikpaşa Cad. Nilüfer Bursa
|120
|Bursa Nilüfer
|Konak Mahallesi Pazar Yeri Nilüfer/ Bursa
|Konak Mahallesi Nilüfer Bursa
|121
|Bursa Nilüfer
|Karaman Mahallesi Pazar Yeri
|Karaman Mah. Demirci Cad. Nilüfer Bursa
|122
|Bursa Nilüfer
|100. Yıl Mahallesi Pazar Yeri
|100. Yıl Mahallesi Nilüfer Bursa
|123
|Bursa Nilüfer
|Üçevler Mahallesi Pazar Yeri
|Üçevler Mahallesi Nilüfer Bursa
|124
|Bursa Nilüfer
|Fethiye Mah. Pazar Yeri
|Fethiye Mahallesi Nilüfer Bursa
|125
|Bursa Nilüfer
|Beşevler Mah. Pazar Yeri
|Beşevler Mahallesi Nilüfer Bursa
|126
|Bursa Nilüfer
|Gölyazı Balık Mezatı
|Gölyazı Mahallesi Nilüfer Bursa
|127
|Bursa Nilüfer
|Çamlıça Mahallesi Pazar Yeri
|Çamlıca Mahallesi Nilüfer /Bursa
|128
|Bursa Nilüfer
|Balkan Mahallesi Pazar Yeri
|Balkan Mahallesi Nilüfer / Bursa
|129
|Bursa Osmangazi
|Demirtaş Pazar Alanı
|Demirtaş Cumhuriyet Mh. 1240. Sk. Yakamoz Sk. Arası
|130
|Bursa Osmangazi
|Osmangazi Belediyesi Veysel Karani Kurban Kesim Yeri
|Veysel Karani Mh. Arıtma Tesisi Karşısı
|131
|Bursa Osmangazi
|Osmangazi Belediyesi Geçit Kurban Kesim Yeri
|Geçit Mh. 429. Sk (Boş Arazi)
|132
|Bursa Osmangazi
|Emek Yenibağlar Bölgesi
|Yenibağlar Yenibağlar Mh Hürrem Sk. Üzeri
|133
|Bursa Osmangazi
|Hürriyet Bölgesi
|Hürriyet Mh. 4. Orta Sk. Ve 10. Mutlu Sk Ve Üzeri
|134
|Bursa Osmangazi
|Bağlarbaşı Mahallesi
|Bağlarbaşı Hamitler Mh. Akdoğan Cadde Başı (Nenehatun Cad. Ve Hacı Bektaş Caddesi Kesişimi
|135
|Bursa Osmangazi
|Çekirge Bölgesi
|Kükürtlü Mh Ve Kükürtlü Cad. 12. Sk Kesişimi
|136
|Bursa Osmangazi
|Çifte Havuzlar Ve Çirişhane Mahalleleri
|Çirişhane Mh Akdeniz Caddesi Kuzeyi Ve 8. Çiçek Sk. Sokak Doğusu
|137
|Bursa Osmangazi
|Yeşilova Mahallesi
|Yeşilova Küçük Balıklı Mh Kemer Sokak Ve Güllüce Sokak Kesişimi
|138
|Bursa Osmangazi
|Emek Mahallesi Bölgesi
|Emek Adnan Menderes Mh Yavuz Sultan Selim Cad. Ve Hasn Özdemid Caddesi Kesişimi
|139
|Bursa Osmangazi
|Çekirge Dikkaldırım Bölgesi
|Dikkaldırım Hüdavendigar Mh Demet Sk Ve Nergis Sk Kesişimi
|140
|Bursa Osmangazi
|Küçük Balıklı Mahallesi Bölgesi
|Küçük Balıklı Mh 7. Ayaz Sk Ve 7. Asmalı Sokak Arası
|141
|Bursa Osmangazi
|Hamitler Mahallesi Bölgesi
|Hamitler Mh 1. Vatan Cad Ve 4. Uğur Sokak Arası
|142
|Bursa Osmangazi
|Doğanevler Mah.
|Doğanevler Mh. 4. Dadaş Sk. Ve 3. Doğu Sk Kesişimi
|143
|Bursa Osmangazi
|Tahtakale Bölgesi
|Alacahırka Pınarbaşı Mh. 1. Zindankapı Sok. Ve 2. Değirmen Sokak Kesişimi
|144
|Bursa Osmangazi
|Sırameşeler Ve Alemdar Mahalleri
|Sırameşeler Sırameşeler Mah. 9.Sakarya Sok. Ve Samanyolu Sokak Kesişimi
|145
|Bursa Osmangazi
|Yunuseli Mahallesi Bölgesi
|Yunuseli Yunuseli Mah. 8. Kumru Sokak Batısı
|146
|Bursa Osmangazi
|Geçit Mahallesi 1
|Geçit 1 Geçit Mah. Gündüz Sok. Ve Gazi Sokak Kesişimi
|147
|Bursa Osmangazi
|Karaman Mahallesi Bölgesi
|Ziraat Pazarı Yeni Karaman Mah. 1.İhsaniye Cad. Ve 12.Akasya Sokak Kesişimi
|148
|Bursa Osmangazi
|Geçit Mahallesi 2
|Geçit 2 Geçit Mah. Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokak Ve 1.Gedik Sokak Arası
|149
|Bursa Osmangazi
|Panayır
|Panayır Mah. 8.Asker Sok. Üzeri
|150
|Bursa Osmangazi
|Yunuseli Mahallesi Bölgesi
|Yunuseli Mahallesi 2. Karanfil Caddesi Üzeri
|151
|Bursa Osmangazi
|Yenikent Mh Pazar Alanı
|Yenikent Mh. 723. Ve 724 Sk Arası
|152
|Bursa Osmangazi
|Alemdar Semt Pazarı
|Alemdar Mh. Soğanlı Bulvarı 1. Adalı Sk. Arası
|KURBAN SATIŞ YERLERİ LİSTESİ
|Sıra No
|İlçe
|Yer Adı
|Yer Adresi
|1
|Bursa Gemlik
|Muratoba Hayvan Pazarı
|Muratoba Mahallesi Katırlı Yolu
|2
|Bursa İnegöl
|Alibeyköy Modern Hayvan Pazarı
|Alibeyköy Mah. 4205 Sok. No:24/1 İnegöl/Bursa
|3
|Bursa İznik
|İznik Kurban Satış Yeri
|Selçuk Mahallesi İznik Stadyumu Arkası İznik-Bursa
|4
|Bursa Karacabey
|05/05/2025 Tarihli Ve 2025/3 Sayılı Karacabey Hayvan Sağlığı
Komisyon Kararları Gereği Görülen Şap Hastalığı Nedeniyle İlçemizde Kurban Satış Yeri Kurulmayacaktır.
|.
|5
|Bursa Keles
|Belediye Tesisi
|Sofular Mahalle Uluyol Cad. No:33
|6
|Bursa Mustafakemalpaşa
|Yalıntaş Havyan Satış Pazarı
|Yalıntaş Mah. Karacagür Caddesi No.1 Mustafakemalpaşa/Bursa
|7
|Bursa Mudanya
|Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Kademesi
|Ömerbey Mah. Işıklı Yolu
|8
|Bursa Orhaneli
|Orhaneli Kurban Satış Yeri
|Karabekirpaşa Mahallesi Kömür Sokak Orhaneli/Bursa
|9
|Bursa Orhangazi
|Yaş Sebze Ve Meyve Hali Yanı
|İznik Yolu 1.5 Km -Orhangazi/Bursa
|10
|Bursa Yenişehir
|Yenişehir Belediyesi Hayvan Pazarı
|Tabakhane Mahallesi Mezbaha Sokak. 16900 Yenişehir/Bursa
|11
|Bursa Harmancık
|Hayvan Pazarı
|Panayır Alanı Merkez Mah. Harmancık
|12
|Bursa Büyükorhan
|Cumapazarı
|Büyükorhan Bursa Yol Üzeri 4. Km
|13
|Bursa Gürsu
|Zafer Mahallesi
|Zafer Mahallesi İnonu Caddesi No.26 Nın Karşısı
|14
|Bursa Gürsu
|Zafer Mahallesi
|Zafer Mahallesi Karaca Sok. Eski Kütüphane Arkası
|15
|Bursa Gürsu
|Yenidoğan Mahallesi
|Yenidoğan Mahallesi Mahmutoğlu Cami Arkası Boş Alan
|16
|Bursa Gürsu
|Yenidoğan Mahallesi
|Yenidoğan Mahallesi Hacı Huriye Tinç Okulunun Yanındaki Boş Alan
|17
|Bursa Gürsu
|Yenidoğan Mahallesi
|Yenidoğan Mahallesi Altın Sok. (Abdulhamithan Camii Karşısı) Boş Alan
|18
|Bursa Gürsu
|Kurtuluş Mahallesi
|Kurtuluş Mahallesi Asmalı Cadde İle Parlayan Sok Kesişim Noktasındaki Boş Alan
|19
|Bursa Gürsu
|Zafer Mah. Kapalı Pazar Yeri Ve Otoparkı
|Zafer Mah. Hasanpaşa Cad. Kapalı Pazar Yeri Ve Otoparkı
|20
|Bursa Kestel
|Yeni Mahalle Kapalı Pazar Alanı
|Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi No:9 Kestel-Bursa
|21
|Bursa Kestel
|Esentepe Kapalı Pazar Alanı
|Esentepe Mahallesi Toki Caddesi No:9 Kestel-Bursa
|22
|Bursa Kestel
|Şht. Ömer Halisdemir Parkı Altı
|Esentepe Şehit Cüneyit Yıldız Caddesi
|23
|Bursa Yıldırım
|İsabey Kurban Pazarı
|İsabey Mahallesi Kurban Pazarı
|24
|Bursa Yıldırım
|Et-Ba (Et Ve Süt Kurumu)
|Et-Ba Ankara Yolu 10. Km Deliçay Mevki Yıldırım /Bursa
|25
|Bursa Nilüfer
|İlçemiz Kaymakamlığının "2025 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı" Gereği Kurban
Satış Alanı Bulunmamaktadır.
|.
|26
|Bursa Osmangazi
|Osmangazi Belediyesi Kurban Satış Yeri Geçit
|Geçit Mh. 429. Sk
|27
|Bursa Osmangazi
|Osmangazi Belediyesi Kurban Satış Yeri Veysel Karani
|Veysel Karani Mahallesi Arıtma Tesisi Karşısı
|28
|Bursa Osmangazi
|Vysel Karani Mh. Arıtma Tesisi Karşısı
|Veysel Karani Mh Arıtma Tesisi Karşısı
|29
|Bursa Osmangazi
|Geçit Mah. 429. Sokakta Bulunan Boş Arazi
|Geçit Mh. 429. Sk
Kaynak: HABER MERKEZİ