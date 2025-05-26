Müdürlük tarafından hazırlanan liste, kurumun internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Kurban kesim ve satış alanları ilçe bazında belirlendi. 2025 yılı itibarıyla Bursa’nın 17 ilçesinde çok sayıda kurban kesim alanı hizmet verecek. Kesim yerleri, ağırlıklı olarak mezbahaneler, kapalı pazar alanları ve belediye tesisleri gibi bölgelerde konumlandırıldı.

İşte tüm kurban kesim ve satış noktalarının adres bilgileriyle birlikte tam listesi

KURBAN KESİM YERLERİ LİSTESİ
Sıra No İlçe Adı Yer Adı Yer Adresi
1 Bursa Gemlik Muratoba Hayvan Pazarı Muratoba Mahallesi Katırlı Yolu
2 Bursa Gemlik Perşembe Pazarı Osmaniye Mahallesi Lale Kemal İlkokulu Yanı
3 Bursa Gemlik Cumhuriyet Mahallesi Hacı Ayşe Ziver Karataş Cami Üstü
4 Bursa İnegöl Alibeyköy Modern Hayvan Pazarı Alibeyköy Mah. 4205 Sok. No:24/1 İnegöl/Bursa
5 Bursa İnegöl Mer-Pa Kapalı Pazar Yeri Orhaniye Mah. Baykut Sk. No: 18 İnegöl/ Bursa
6 Bursa İnegöl Alanyurt Kapalı Pazar Yeri Yunus Emre Mah. Pazaryanı Sk. No:2 İnegöl/Bursa
7 Bursa İnegöl Akhisar Kapalı Pazar Yeri Akhisar Mah. Mumin Gençoğlu Cad. No:52 İnegöl/Bursa
8 Bursa İnegöl Pazartesi Pazarı Balıkçı Bölümü Mahmudiye Mah. Şafak Sk. No:15 İnegöl/Bursa
9 Bursa İnegöl Cumartesi Pazarı Balıkçı Bölümü Turgutalp Mah. Kemalettin Samipaşa Cad. No:94 İnegöl/Bursa
10 Bursa İnegöl Mesudiye Pazarı Balıkçı Bölümü Mesudiye Mah. Kaya Sk. No:24 İnegöl/Bursa
11 Bursa İznik İznik Kurban Kesim Yeri Yeşil Cami Mahallesi Belediye Mezbahanesi İznik-Bursa
12 Bursa Karacabey Belediye Mezbahanesi Hamidiye Mah. Panayır Mevkii
13 Bursa Keles Belediye Tesisi Sofular Mahalle Uluyol Cad. No:33
14 Bursa Mustafakemalpaşa Anıl Hayvancılık Karaoğlan Mah. No.34 M.K.Paşa
15 Bursa Mustafakemalpaşa Mustafa Adıgüzel Kayabaşı Mah. M.K.Paşa
16 Bursa Mustafakemalpaşa Korkmaz Hayvancılık Karapınar Mah. No.28 M.K.Paşa
17 Bursa Mustafakemalpaşa Bayraktar Çiftliği Lalaşahin Mah. Keltaş Yolu Üzeri Su Deposu Yanı M.K.Paşa
18 Bursa Mustafakemalpaşa Liman Çiftliği Züferbey Mah. Aralık Yolu Üzeri No.19 M.K.Paşa
19 Bursa Mustafakemalpaşa Tarık Yavri Orta Mah. Adliye Yanı (Orta Mah. Kesimhanesi) M.K.Paşa
20 Bursa Mustafakemalpaşa Baştan Çiftliği Orta Mahalle Cezaevi Arkası Toprak Küme Evleri M.K.Paşa
21 Bursa Mustafakemalpaşa Yaşar Besicilik Aralık Mah. No.143 M.K.Paşa
22 Bursa Mustafakemalpaşa Kadir Özçelik Karyağmaz Damları M.K.Paşa
23 Bursa Mustafakemalpaşa Büyüktürk Çiftliği Demirdere Mah. Demirdere Sok. No.182 M.K.Paşa
24 Bursa Mustafakemalpaşa Göksel Şenkuyumcu Yalıntaş Mah. Sanayi Küme Evleri No.20 M.K.Paşa
25 Bursa Mustafakemalpaşa İmamoğlu Besicilik Yalıntaş Mah. 145 Nolu Sok. M.K.Paşa
26 Bursa Mustafakemalpaşa Çınaraltı Kasabı Orta Mah. Şükrü Erdem Tesisleri Arkası M.K.Paşa
27 Bursa Mustafakemalpaşa İzzet Baykan Orta Mahalle Cezaevi Arkası No:17 M.K.Paşa
28 Bursa Mustafakemalpaşa Kuzenler Besi Çiftliği Derekadı Mah. M.K.Paşa
29 Bursa Mustafakemalpaşa Konyalı Erol'un Çiftliği Fevzidede Mah. Ayazma Mevkii Eski Tabakhaneler Bölgesi
Yüce Deri Yanı No.50 M.K.Paşa
30 Bursa Mustafakemalpaşa Serdar Yılmaz Besi Çiftliği İlyasçılar Mah. M.K.Paşa
31 Bursa Mustafakemalpaşa Fatih Ürey Çiftliği Karaorman Mah. M.K.Paşa
32 Bursa Mustafakemalpaşa Paşa Çiftliği Orhaniye Mah. M.K.Paşa
33 Bursa Mustafakemalpaşa Arif Uzun Besi Çiftliği Yalıntaş Mah. 206 Nolu Sok. No.8 M.K.Paşa
34 Bursa Mustafakemalpaşa Meşe Çiftliği Demirdere Mah. Demirdere Sok. No.139 M.K.Paşa
35 Bursa Mustafakemalpaşa Gençler Hayvancılık Fevzidede Mah. Ayazma Mevkii M.K.Paşa
36 Bursa Mustafakemalpaşa Huzur Hayvancılık Kurbanlık Ve Besi Çiftliği Tepecik Mah. Bakırköy Cad. No.10/2 M.K.Paşa
37 Bursa Mustafakemalpaşa Osman Kaplan Küçükbaş Hayvan Besicilik Demireli Mah. Bahçıvanaltı Mevkii 565 Parsel M.K.Paşa
38 Bursa Mustafakemalpaşa Emin Helal Et Ve Gıda A.Ş. Atariye Mah. Oğlaktepe Mevkii Kümeevler Sok. No.83/1 M.K.Paşa
39 Bursa Mustafakemalpaşa Güler Besi Çiftliği Yalıntaş Mah. Mandıralar Cad. M.K.Paşa
40 Bursa Mustafakemalpaşa Cengiz Et Üretim Çiftliği Fevzidede Mah. Tabakhane Kümeevler No.38 M.K.Paşa
41 Bursa Mustafakemalpaşa Emintürk Besi Çiftliği Demirdere Mah. No.123 M.K.Paşa
42 Bursa Mustafakemalpaşa Arıcan Çiftliği Cezaevi Arkası Küme Evleri Mevki M.K.Paşa
43 Bursa Mustafakemalpaşa Yanık Besi Çiftliği Yalıntaş Mah. 106 Nolu Sok. M.K.Paşa
44 Bursa Mustafakemalpaşa Sedat Bozkurt Dallıca Mah. Dallıca Sok. No.23/A M.K.Paşa
45 Bursa Mustafakemalpaşa Topaloğlu Çiftliği Kayabaşı Mah. Kayabaşı Sok. No.145 M.K.Paşa
46 Bursa Mustafakemalpaşa Gökçe Tarım Ve Hayvancılık Bostandere Mah. M.K.Paşa
47 Bursa Mustafakemalpaşa Necdet Çakmak Çiftliği Çamlıca Mah. M.K.Paşa
48 Bursa Mustafakemalpaşa Kale Çiftliği Demirdere Mah. M.K.Paşa
49 Bursa Mustafakemalpaşa Çobanoğlu Enkaz Tatkavaklı Mah. Derecik Köyü Yolu M.K.Paşa
50 Bursa Mustafakemalpaşa Mustafa Amak Atatürk Mah. Vatan Sok. No.30 M.K.Paşa
51 Bursa Mustafakemalpaşa Fırat Baykul Hamzabey Camii
52 Bursa Mustafakemalpaşa Özbana Besi Çiftliği Yenidere Mah. Doğancı Yolu Üzeri M.K.Paşa
53 Bursa Mudanya Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Kademesi Ömerbey Mah. Işıklı Yolu
54 Bursa Mudanya Güzelyalı Mah. Emir Ali Usta Kapalı Pazar Yeri Eğitim Mah.
55 Bursa Mudanya Tirilye Mah. Eski Mezbahane Tirilye Mah.
56 Bursa Orhaneli Recep Bay Çivili Mahallesi Orhaneli/Bursa
57 Bursa Orhaneli Saim Tekin Başköy Mahallesi Orhaneli/Bursa
58 Bursa Orhaneli Rıza Yılmaz Akalan Mahallesi Orhaneli/Bursa
59 Bursa Orhaneli Mithat Ülker Altıntaş Mahallesi Orhaneli/Bursa
60 Bursa Orhangazi Orhangazi Belediyesi Soydaşkent Semt Pazarı Arapzade Mahallesi Orkent Soydaşkent Semt Pazarı Orhangazi/Bursa
61 Bursa Orhangazi Orhangazi Belediyesi Halk Pazarı Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Orhangazi/Bursa
62 Bursa Yenişehir Gülbahar Yaşar Aydoğdu Mahallesi No: 66 Gülbahar Yaşar İşletmesi
(İşletme Kayıt No: Tr:16305001)
63 Bursa Yenişehir Zeki Parıltı Marmaracık Mahallesi No: 100 Parıltı Kardeşler Çiftliği
64 Bursa Yenişehir Sedat Sapmaz Kurtuluş Mahallesi Bilecik Yolu Pancar Kantarı Yanı Yeşilova Çiftliği
65 Bursa Yenişehir Yusuf Yalçınkaya Marmaracık Mahallesi No:1 Namlı Besi Çiftliği
66 Bursa Yenişehir Kudret Darçın Koyunhisar Mahallesi No: 294
67 Bursa Yenişehir Özer Kuru Koyunhisar Mahallesi No: 171/1
68 Bursa Yenişehir Fikret Yıldız Barcın Mahallesi Yıldız Besi Çiftliği
69 Bursa Yenişehir Erkan Bal Cihadiye Mahallesi Küme Evleri No: 3 Baloğlu Çiftliği
70 Bursa Yenişehir Mustafa Ayma Yeni Mahalle Yeni Sokak No: 1/A
71 Bursa Yenişehir Serkan Mutlutürk Tabakhane Mahallesi Besi Sokak No: 6 Mutlutürk Hayvancılık
72 Bursa Yenişehir Osman Can Çelikten Yolören Mahallesi Çelikten Besi Çiftliği
73 Bursa Yenişehir Serhat Çoban Kozdere Mahallesi No: 1
74 Bursa Yenişehir Emin Güre Tabakhane Mahallesi İnce Köprü Mevkii Yenişehir Tarım
75 Bursa Yenişehir Selçuk İşsever Tabakhane Mahallesi Besi Sokak No: 72 Çiçek Kasabı
76 Bursa Yenişehir Ergün Kızmaz Subaşı Mahallesi No: 300 Kızmaz Tarım Ve Hayvancılık
77 Bursa Yenişehir Halil Battal Avşar Mahallesi No: 72
78 Bursa Yenişehir Murat Uyanmaz Cihadiye Mahallesi Sultan Kasabı
79 Bursa Yenişehir Mehmet Kartal Karaköy Mahallesi No: 113
80 Bursa Yenişehir Osman Çakır Aydoğdu Mahallesi No: 8
81 Bursa Yenişehir Hikmet Karaboğa Dereköy Mahallesi No: 73
82 Bursa Yenişehir Emin Beyhan Cihadiye Mahallesi No: 49
83 Bursa Yenişehir Sinan Çakıroğlu Yenigün Mahallesi Kozdere Caddesi No: 139 Çetinler Çiftliği
84 Bursa Yenişehir Hüseyin Özülmüş Çiçeközü Mahallesi No: 282
85 Bursa Yenişehir Behçet Sert Tabakhane Mahallesi Besi Sokak No: 35 Aile Et Ürünleri
86 Bursa Yenişehir Bahtiyar Acar Söylemiş Mahallesi No: 274/7a Acar Kardeşler Çiftliği
87 Bursa Yenişehir Levent Bayrakçı Kirazlıyayla Mahallesi No: 129 Bayrakçı Besicilik
88 Bursa Yenişehir Cevriye Duğan Çayır Mahallesi 866/23 Ada Mevkii Duduş Et Çiftliği
89 Bursa Yenişehir Mümin Sapmaz Çayır Mahallesi Sanayi Çarşısı Haremiçi Sokak No: 19
90 Bursa Yenişehir Necdet Yılmaz Cihadiye Mahallesi 5/6 Et-Al Çiftliği
91 Bursa Yenişehir İsmail Battal Alaylı Mahallesi
92 Bursa Harmancık Belediye Mezbehanesi Panayır Alanı Merkez Mah. Harmancık
93 Bursa Büyükorhan Cumapazarı Büyükorhan Bursa Yol Üzeri 4. Km
94 Bursa Büyükorhan Büyükorhan Belefiye Mezbahası Büyükorhan Bursa Yol Üzeri
95 Bursa Gürsu Zafer Mahallesi Zafer Mahallesi İnonu Caddesi No.26 Nın Karşısı
96 Bursa Gürsu Zafer Mahallesi Zafer Mahallesi Karaca Sok. Eski Kütüphane Arkası
97 Bursa Gürsu Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Mahallesi Mahmutoğlu Cami Arkası Boş Alan
98 Bursa Gürsu Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Mahallesi Hacı Huriye Tinç Okulunun Yanındaki Boş Alan
99 Bursa Gürsu Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Mahallesi Altın Sok. (Abdulhamithan Camii Karşısı) Boş Alan
100 Bursa Gürsu Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Mahallesi Asmalı Cadde İle Parlayan Sok Kesişim Noktasındaki Boş Alan
101 Bursa Gürsu Zafer Mah. Zafer Mah. Hasanpaşa Cad. Kapalı Pazar Yeri Ve Otoparkı
102 Bursa Kestel Yeni Mahalle Kapalı Pazar Alanı Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi No:9 Kestel-Bursa
103 Bursa Kestel Esentepe Kapalı Pazar Alanı Esentepe Mahallesi Toki Caddesi No: 21 Kestel-Bursa
104 Bursa Kestel Şht. Ömer Halisdemir Parkı Altı Esentepe Ş. Cüneyit Yıldız Caddesi
105 Bursa Yıldırım Yüce Akyazı Sakarya Mahallesi 3. Meydan Sokak No 18
106 Bursa Yıldırım 1- Et-Ba (Et Ve Süt Kurumu) Et-Ba Ankara Yolu 10. Km Deliçay Mevki Yıldırım /Bursa
107 Bursa Yıldırım 2- İsabey Kurban Pazarı Sabey Mah.Yıltay Et Entegre Tesisleri Ltd. Şti.
108 Bursa Yıldırım Demetevler Mah. Pazaryeri Demetevler Mah. Pazaryeri (Pazartesi Pazarı)
109 Bursa Yıldırım 75. Yıl Mah. Yarı Kapalı Pazaryeri 75. Yıl Mah. Yarı Kapalı Pazaryeri (Salı Pazarı)
110 Bursa Yıldırım Vatan Mah. Yarı Kapalı Pazaryeri Vatan Mah. Yarı Kapalı Pazaryeri (Çarşamba Pazarı)
111 Bursa Yıldırım Zümrütevler Mah. Pazaryeri Zümrütevler Mah. Pazaryeri (Salı Pazarı)
112 Bursa Yıldırım Yiğitler Mah. Pazaryeri Yiğitler Mah. Pazaryeri(Pazar Pazarı)
113 Bursa Yıldırım Karapınar Mah. Pazaryeri Karapınar Mah. Pazaryeri (Pazartesi Pazarı)
114 Bursa Yıldırım 9- Değirmenlikızık Mah. Pazaryeri Değirmenlikızık Mah. Pazaryeri (Pazar Pazarı)
115 Bursa Yıldırım 152 Evler Muhtarlık Yanı 152 Evler Mahallesi Muhtarlık Yanı
116 Bursa Yıldırım Bağlaraltı Kapalı Pazar Alanı Bağlaraltı Mah. Kapalı Pazaryeri
117 Bursa Yıldırım Temenyeri Mah. Pazaryeri Temenyeri Mah. Pazaryeri
118 Bursa Yıldırım Mimarsinan Mh. Kapalı Pazaryeri Mimarsinan Mh. Kapalı Pazaryeri
119 Bursa Nilüfer İhsaniye Mahallesi Pazar Yeri İhsaniye Mah. A.Vefikpaşa Cad. Nilüfer Bursa
120 Bursa Nilüfer Konak Mahallesi Pazar Yeri Nilüfer/ Bursa Konak Mahallesi Nilüfer Bursa
121 Bursa Nilüfer Karaman Mahallesi Pazar Yeri Karaman Mah. Demirci Cad. Nilüfer Bursa
122 Bursa Nilüfer 100. Yıl Mahallesi Pazar Yeri 100. Yıl Mahallesi Nilüfer Bursa
123 Bursa Nilüfer Üçevler Mahallesi Pazar Yeri Üçevler Mahallesi Nilüfer Bursa
124 Bursa Nilüfer Fethiye Mah. Pazar Yeri Fethiye Mahallesi Nilüfer Bursa
125 Bursa Nilüfer Beşevler Mah. Pazar Yeri Beşevler Mahallesi Nilüfer Bursa
126 Bursa Nilüfer Gölyazı Balık Mezatı Gölyazı Mahallesi Nilüfer Bursa
127 Bursa Nilüfer Çamlıça Mahallesi Pazar Yeri Çamlıca Mahallesi Nilüfer /Bursa
128 Bursa Nilüfer Balkan Mahallesi Pazar Yeri Balkan Mahallesi Nilüfer / Bursa
129 Bursa Osmangazi Demirtaş Pazar Alanı Demirtaş Cumhuriyet Mh. 1240. Sk. Yakamoz Sk. Arası
130 Bursa Osmangazi Osmangazi Belediyesi Veysel Karani Kurban Kesim Yeri Veysel Karani Mh. Arıtma Tesisi Karşısı
131 Bursa Osmangazi Osmangazi Belediyesi Geçit Kurban Kesim Yeri Geçit Mh. 429. Sk (Boş Arazi)
132 Bursa Osmangazi Emek Yenibağlar Bölgesi Yenibağlar Yenibağlar Mh Hürrem Sk. Üzeri
133 Bursa Osmangazi Hürriyet Bölgesi Hürriyet Mh. 4. Orta Sk. Ve 10. Mutlu Sk Ve Üzeri
134 Bursa Osmangazi Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Hamitler Mh. Akdoğan Cadde Başı (Nenehatun Cad. Ve Hacı Bektaş Caddesi Kesişimi
135 Bursa Osmangazi Çekirge Bölgesi Kükürtlü Mh Ve Kükürtlü Cad. 12. Sk Kesişimi
136 Bursa Osmangazi Çifte Havuzlar Ve Çirişhane Mahalleleri Çirişhane Mh Akdeniz Caddesi Kuzeyi Ve 8. Çiçek Sk. Sokak Doğusu
137 Bursa Osmangazi Yeşilova Mahallesi Yeşilova Küçük Balıklı Mh Kemer Sokak Ve Güllüce Sokak Kesişimi
138 Bursa Osmangazi Emek Mahallesi Bölgesi Emek Adnan Menderes Mh Yavuz Sultan Selim Cad. Ve Hasn Özdemid Caddesi Kesişimi
139 Bursa Osmangazi Çekirge Dikkaldırım Bölgesi Dikkaldırım Hüdavendigar Mh Demet Sk Ve Nergis Sk Kesişimi
140 Bursa Osmangazi Küçük Balıklı Mahallesi Bölgesi Küçük Balıklı Mh 7. Ayaz Sk Ve 7. Asmalı Sokak Arası
141 Bursa Osmangazi Hamitler Mahallesi Bölgesi Hamitler Mh 1. Vatan Cad Ve 4. Uğur Sokak Arası
142 Bursa Osmangazi Doğanevler Mah. Doğanevler Mh. 4. Dadaş Sk. Ve 3. Doğu Sk Kesişimi
143 Bursa Osmangazi Tahtakale Bölgesi Alacahırka Pınarbaşı Mh. 1. Zindankapı Sok. Ve 2. Değirmen Sokak Kesişimi
144 Bursa Osmangazi Sırameşeler Ve Alemdar Mahalleri Sırameşeler Sırameşeler Mah. 9.Sakarya Sok. Ve Samanyolu Sokak Kesişimi
145 Bursa Osmangazi Yunuseli Mahallesi Bölgesi Yunuseli Yunuseli Mah. 8. Kumru Sokak Batısı
146 Bursa Osmangazi Geçit Mahallesi 1 Geçit 1 Geçit Mah. Gündüz Sok. Ve Gazi Sokak Kesişimi
147 Bursa Osmangazi Karaman Mahallesi Bölgesi Ziraat Pazarı Yeni Karaman Mah. 1.İhsaniye Cad. Ve 12.Akasya Sokak Kesişimi
148 Bursa Osmangazi Geçit Mahallesi 2 Geçit 2 Geçit Mah. Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokak Ve 1.Gedik Sokak Arası
149 Bursa Osmangazi Panayır Panayır Mah. 8.Asker Sok. Üzeri
150 Bursa Osmangazi Yunuseli Mahallesi Bölgesi Yunuseli Mahallesi 2. Karanfil Caddesi Üzeri
151 Bursa Osmangazi Yenikent Mh Pazar Alanı Yenikent Mh. 723. Ve 724 Sk Arası
152 Bursa Osmangazi Alemdar Semt Pazarı Alemdar Mh. Soğanlı Bulvarı 1. Adalı Sk. Arası​

KURBAN SATIŞ YERLERİ LİSTESİ
Sıra No İlçe Yer Adı Yer Adresi
1 Bursa Gemlik Muratoba Hayvan Pazarı Muratoba Mahallesi Katırlı Yolu
2 Bursa İnegöl Alibeyköy Modern Hayvan Pazarı Alibeyköy Mah. 4205 Sok. No:24/1 İnegöl/Bursa
3 Bursa İznik İznik Kurban Satış Yeri Selçuk Mahallesi İznik Stadyumu Arkası İznik-Bursa
4 Bursa Karacabey 05/05/2025 Tarihli Ve 2025/3 Sayılı Karacabey Hayvan Sağlığı
Komisyon Kararları Gereği Görülen Şap Hastalığı Nedeniyle İlçemizde Kurban Satış Yeri Kurulmayacaktır.		 .
5 Bursa Keles Belediye Tesisi Sofular Mahalle Uluyol Cad. No:33
6 Bursa Mustafakemalpaşa Yalıntaş Havyan Satış Pazarı Yalıntaş Mah. Karacagür Caddesi No.1 Mustafakemalpaşa/Bursa
7 Bursa Mudanya Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Kademesi Ömerbey Mah. Işıklı Yolu
8 Bursa Orhaneli Orhaneli Kurban Satış Yeri Karabekirpaşa Mahallesi Kömür Sokak Orhaneli/Bursa
9 Bursa Orhangazi Yaş Sebze Ve Meyve Hali Yanı İznik Yolu 1.5 Km -Orhangazi/Bursa
10 Bursa Yenişehir Yenişehir Belediyesi Hayvan Pazarı Tabakhane Mahallesi Mezbaha Sokak. 16900 Yenişehir/Bursa
11 Bursa Harmancık Hayvan Pazarı Panayır Alanı Merkez Mah. Harmancık
12 Bursa Büyükorhan Cumapazarı Büyükorhan Bursa Yol Üzeri 4. Km
13 Bursa Gürsu Zafer Mahallesi Zafer Mahallesi İnonu Caddesi No.26 Nın Karşısı
14 Bursa Gürsu Zafer Mahallesi Zafer Mahallesi Karaca Sok. Eski Kütüphane Arkası
15 Bursa Gürsu Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Mahallesi Mahmutoğlu Cami Arkası Boş Alan
16 Bursa Gürsu Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Mahallesi Hacı Huriye Tinç Okulunun Yanındaki Boş Alan
17 Bursa Gürsu Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Mahallesi Altın Sok. (Abdulhamithan Camii Karşısı) Boş Alan
18 Bursa Gürsu Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Mahallesi Asmalı Cadde İle Parlayan Sok Kesişim Noktasındaki Boş Alan
19 Bursa Gürsu Zafer Mah. Kapalı Pazar Yeri Ve Otoparkı Zafer Mah. Hasanpaşa Cad. Kapalı Pazar Yeri Ve Otoparkı
20 Bursa Kestel Yeni Mahalle Kapalı Pazar Alanı Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi No:9 Kestel-Bursa
21 Bursa Kestel Esentepe Kapalı Pazar Alanı Esentepe Mahallesi Toki Caddesi No:9 Kestel-Bursa
22 Bursa Kestel Şht. Ömer Halisdemir Parkı Altı Esentepe Şehit Cüneyit Yıldız Caddesi
23 Bursa Yıldırım İsabey Kurban Pazarı İsabey Mahallesi Kurban Pazarı
24 Bursa Yıldırım Et-Ba (Et Ve Süt Kurumu) Et-Ba Ankara Yolu 10. Km Deliçay Mevki Yıldırım /Bursa
25 Bursa Nilüfer İlçemiz Kaymakamlığının "2025 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı" Gereği Kurban
Satış Alanı Bulunmamaktadır.		 .
26 Bursa Osmangazi Osmangazi Belediyesi Kurban Satış Yeri Geçit Geçit Mh. 429. Sk
27 Bursa Osmangazi Osmangazi Belediyesi Kurban Satış Yeri Veysel Karani Veysel Karani Mahallesi Arıtma Tesisi Karşısı
28 Bursa Osmangazi Vysel Karani Mh. Arıtma Tesisi Karşısı Veysel Karani Mh Arıtma Tesisi Karşısı
29 Bursa Osmangazi Geçit Mah. 429. Sokakta Bulunan Boş Arazi Geçit Mh. 429. Sk​

Kaynak: HABER MERKEZİ