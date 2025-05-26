TGRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan kamuoyu araştırmacısı ve MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, önümüzdeki günlerde 8 bakanın görevden alınacağını ve iki yeni bakanlığın kurulacağını iddia etti.

AK Parti’nin Şubat ayında gerçekleştirdiği ve üst düzey yönetim kadrolarında kapsamlı değişikliklere sahne olan büyük kongresinin ardından Kabine değişikliği beklentileri gündeme gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre, olası Kabine revizyonunun 3 Haziran sonrasında gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, 8 bakanın değişeceğini iki yeni bakanlık kurulacağını iddia etti. Değişiklik için bayram sonrasını işaret eden Kulat, "1 ya da 2 vekilin bakan olması bekleniyor. Geri kalanlar ise dışarıdan isimler olacak. 16 olan bakanlığa 2 bakanlık daha eklenerek Kabine 18'e çıkacak. 8 civarında bakanın değişeceği konuşuluyor, ama 10 bakan ataması yapılacak. İki tane bakanlık ayrılacak. Bunlar Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığının da ikiye çıkarılması da konuşuluyor" diye konuştu.

Kulat, Murat Kurum, Hakan Fidan ve Cevdet Yılmaz'ın yerini koruyacağını ileri sürdü.