AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Şehitler, Çitli ve Ağaç İşleri kavşak çalışmaların başlayacağının müjdesini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş projenin ihale aşamalarının tamamlandığını ve çalışmaların hızla başlayacağını ifade etti.

Durmuş; “Şehrimizde gerçekleşen çalışmalarda ve ileriye dönük projelerimizde büyük gayret gösteren ve her zaman İnegöl’ün talepleriyle yakından ilgilenen Milletvekilimiz Sn.Ayhan Salman’a yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimizin marka değerine yakışan hangi proje için Milletvekilimizin kapısını çalsak Ankara’da ciddi destek görüyoruz. Bu anlamda İnegöl Belediye Başkanımız Sn. Alper Taban ve tüm teşkilatlarımızla büyük bir uyum ve beraberlik içerisinde şehrimiz için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehitler, Çitli ve Ağaç işleri kavşak çalışmalarına başlaniyor,böylelikle ekspres yol haline gelecek olan karayolumuzda hem daha sağlıklı hemde daha az masraflı yolculuk yapmış olacagiz.Şehrimiz için gayret gösteren tüm milletvekillerimize,İl Baskanimiz Sn.Davud Gürkan'a, İnegölümüz için canla başla çalışan Belediye Başkanımız Sn.Alper Taban'a,Karayolları Bölge Müdürümüz Sn.Umut Akyazi'ya,kıymetli Bakanımız Sn.Abdulkadir Uraloglu'na, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımiz Sn.Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum.