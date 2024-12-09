Kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yonca sokakta meydana geldi. Enes C.(18) İddiaya göre daha önce küfür yüzünden tartıştığı Samet K.(20) ile sokakta denk geldi. 2 şahıs arasında yine tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Samet K. Elindeki tüfekle Enes C.'ye ateş etti, Enes C.'de elindeki bıçakla Samet K.'yı karnından bıçakla ağır yaraladı. Tüfekden çıkan saçmalar sokakta seyreden 16 KOU 66' ya isabet etti

Karnından yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Yaralı acilen ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.