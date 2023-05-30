Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki silahlı saldırı amatör kameraya yansıdı; 1 kişi darp sonucu yaralandı. Silahlı saldırganın koşarak atladığı kamyoneti durdurmak için polislerin havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı. Yakalanan şüpheli Mehmet D., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Mehmet D.(27), alacak verecek nedeniyle tartıştığı Ali K.(35) ile buluştu. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Mehmet D. Elindeki tabancayla ateş etmeye başlarken, yakaladığı Ali K.'yı darp etti. O sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için koşmaya başladılar. Koşarak kaçan saldırgan olay yerine geldiği arkadaşı Numan O.'nun kullandığı 16 PR 198 plakalı kamyonetin kasasına atlayarak kaçmaya başladı. Kaçan şahsın peşine düşen polis ekipleri, kamyonetin kasasında atlayıp yaya olarak kaçmaya çalışan Mehmet D.'yi yakaladılar. Sürücü Numan O. İse kamyonetle kaçarak izini kaybettirmek istedi. Yaklaşık 20 Kilometre süren kovalamaca sırasında Numan O. Kamyoneti bırakıp yaya olarak kaçtı. Darp edilen Ali K.'da yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Mehmet D.'nin Ali K.'yı darp ettiği anlar ve polis ekiplerinin kovalamaca anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Yakalanan şüpheli Mehmet D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mahkeme sevk edilen Mehmet D. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Uslu