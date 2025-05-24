Bu kapsamda, İnegöl Bitlisliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği örnek bir projeye daha imza attı. Dernek, Bitlis iline yönelik düzenlediği kitap kampanyasıyla yüzlerce öğrenciyi kitapla buluşturdu.

Kampanya kapsamında, İnegöl’de yaşayan Bitlisli yazar Mehmed Cihan Birlik’in kaleme aldığı "Kaçamadıklarımız" adlı kitabın sponsorluğunu üstlenen dernek, yazarın Bitlis’te düzenlenen imza gününe de destek verdi. Bu sayede öğrenciler, yalnızca kitap sahibi olmakla kalmadı, aynı zamanda yazarla tanışma fırsatı da buldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Metin İbiş, projeye katkı sunan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Dernek faaliyetlerimiz kapsamında çocuklarımızı unutmadık ve onların kitaplıklarına bir eser de biz armağan etmek istedik. Genç beyinlere yüzlerce kitap hediye etmenin gururunu yaşıyoruz. Kampanyamıza destek veren tüm yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." Diye açıklamalarda bulundu