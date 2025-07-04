Başkan Vezir, yanan her ağacın sadece bir doğa parçası değil, aynı zamanda milletin geçmişi, kültürü ve geleceği olduğunu vurgulayarak, "Ormanlarımız bu toprakların alnındaki yeşil örtüsüdür. Bu örtü yandıkça, biz de yanıyoruz" dedi.

Ormanların milletin nefesi olduğunu belirten Vezir açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Kurtuluş Savaşı’nda kağnısıyla cephane taşıyan analarımızın, yörük çadırlarında yaşayan dedelerimizin, obalarında hayvan güden çocuklarımızın gölgesidir. O ağaçların altında tarihimiz, kültürümüz, hatıralarımız vardır. Her yanışta, sadece doğa değil; milletçe ruhumuz, vicdanımız ve geleceğimiz de yara alıyor.



Bugün ormanlarımıza sahip çıkmak, sadece çevrecilik değil; aynı zamanda vatanseverliktir. Çünkü vatan dediğimiz şey sadece sınır çizgileri değil; dağdır, topraktır, ormandır, sudur, havadır. Ormansız bir vatan, susuz bir nehir gibidir; akar gibi görünür ama can vermez.



Yangınlarla mücadele eden tüm kahramanlara, gece gündüz demeden ter döken ekiplerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar sadece alevlerle değil, ihmallerle, sorumsuzlukla da savaşıyorlar.



Biz de bu milletin bir ferdi, bu toprakların bir evladı olarak herkesi dikkatli olmaya davet ediyoruz.

— Ormanda ateş yakma,

— Cam ve şişe atma,

— Sigaranı yere değil, vicdanına bas!



Bu çağrımız bir uyarı değil; bir duyarlılık davetidir. Çünkü bu vatan hepimizin, bu ormanlar çocuklarımızın emaneti.

Ormanları korumak, aslında bayrağımızı korumaktır. Çünkü bu yeşil, o al bayrağın gölgesinde büyür.



İnegöl Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya, bilinçlendirme çalışmalarını artırmaya devam edeceğiz. Herkesin aynı duyarlılık ve sorumlulukla hareket etmesi dileğiyle…



Unutmayalım: Bir kıvılcım, sadece ağaçları değil; vatanın kalbini de yakar.”