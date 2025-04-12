Nisan ayının ikinci haftasında, çok sayıda turnadan oluşan bir sürü, İnegöl semalarından geçerek doğa tutkunlarının ilgisini çekti.

Gözlemciler, turnaların V şeklinde dizilerek oluşturduğu uçuş formasyonunun, kuşların uzun mesafeleri daha az enerji harcayarak katetmelerini sağladığını belirtiyor. Bu etkileyici manzara, birçok vatandaş tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Turnalar (Grus grus), her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleştirdikleri göçlerle biliniyor. Türkiye, bu zarif kuşların göç rotasında önemli bir konuma sahip. Özellikle İç Anadolu ve Marmara bölgeleri, turnaların geçiş güzergâhı üzerinde bulunuyor.

İnegöl'deki bu göz alıcı geçiş, doğa severler ve kuş gözlemcileri için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yer etti. Uzmanlar, bu tür doğal olayların, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem sağlığının göstergesi olduğunu vurguluyor.

İklim değişikliği ve habitat kaybı gibi tehditler karşısında, turnaların göç yollarının korunması büyük önem taşıyor. Yetkililer, bu tür olayların farkındalığı artırarak doğa koruma çalışmalarına katkı sağlayacağını umuyor.