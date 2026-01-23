İMOSPAK, stant kurulumu ve montaj çalışmaları için yola çıkacak pazarlamacılar başta olmak üzere tüm fuar katılımcılarına kazasız bir yolculuk temennisinde bulundu. İMOSPAK Başkanı Varol Aydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"27 Ocak 2026 Salı günü başlayacak olan İstanbul mobilya fuarı öncesinde; stant kurulumu ve montaj çalışmaları için fuar alanına erken tarihlerde gidecek olan meslektaşlarımız başta olmak üzere, fuara katılacak tüm pazarlamacı camiamıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kış mevsiminin etkisini artırdığı bu günlerde; kar, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının yanı sıra, uzun yolculukların ve yoğun çalışma temposunun getirdiği uykusuzluk ve yorgunluk, trafik güvenliği açısından ciddi riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle özellikle montaj ve kurulum sürecinde görev alacak arkadaşlarımızdan, yeterince dinlenmeden direksiyon başına geçmemelerini, yolculuk süresince emniyet kemeri kullanımına mutlaka özen göstermelerini ve hız kurallarına titizlikle uymalarını önemle rica ediyoruz. Unutulmamalıdır ki fuar hazırlıkları ne kadar önemli olursa olsun, can güvenliği her şeyin önündedir. Sağlıklı bir şekilde fuar alanına ulaşmak, güvenli bir kurulum süreci geçirmek ve sevdiklerimize kazasız şekilde dönebilmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm katılımcılara kazasız, sağlıklı ve başarılı bir fuar süreci diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."