İnegöl Belediyesi’nin Ocak 2024’te ihalesini gerçekleştirdiği ve Spor Toto desteği ile yapımı gerçekleştirilen Akhisar Spor Salonunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 22 Şubat 2024 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan ve inşaatına başlanan projenin 240 takvim gününde tamamlanarak 2024 yılının Ekim ayında hizmete girmesi hedeflenirken, şu anda yüzde 35’lik kısmının tamamlandığı belirtildi. Zemin kat 2059 m2, asma kat 791 m2 olmak üzere toplam 2850 m2 alana sahip olan ve içerisinde; 150 m2, 368 m2 ve 310 m2’lik 3 adet antrenman salonu, 40 x 20 m standartlarda saha, 220 kişilik tribün, 4 adet sporcular için soyunma odası, 4 adet antrenör odası, 1 adet müdür odası ve 1 adet görevli odası, kantin ile bay, bayan ve engelli WC’ler bulunuyor.

EKİM AYINDA HİZMETE GİRECEK

Başkan Taban beraberindeki heyetle birlikte, spor salonunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrası proje ile ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Taban, “Bugün Akhisar Mahallemizdeyiz, burada Akhisar Spor Salonu inşaatımızda devam eden çalışmalarımızı incelemek üzere çalışma arkadaşlarımızla bir aradayız. İnşaatın ana karkası şu an ayağa kalkmış durumda. Bizim burada gençlerimizin kullanacağı kapalı bir spor merkezimiz, yapımız yoktu. Bunu sağlamak adına planlamamızı yaptık, ardından ihaleye çıktık. Bugün itibariyle de işin yüzde 35’lik kısmı tamamlandı. İşin yapım süresi 240 gün. Ekim ayında inşallah tamamlamak için yüklenici firmamız çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

CUMHURBAŞKANI VE SPOR BAKANI DESTEKLERİYLE YÜKSELİYOR

Başkan Taban yaptığı açıklamada projenin detaylarından da bahsetti. Yapımı devam eden spor salonunda zemin katta 2059 m2, asma katta da 791 m2 olmak üzere toplamda 3 bin m2’ye yakın bir alana sahip olacaklarını belirten Taban, "Ana salon da dahil olmak üzere içerisinde toplam 4 adet antrenman sahası yer alacak. İçerisinde yaklaşık 250 kişilik seyirci tribünü, sporcu soyunma odaları, antrenör odaları, yönetim odaları gibi alanlar bulunmakta. Spor Toto Teşkilatımızın, Spor Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın burada çok ciddi destekleri var. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kıymetli Spor Bakanımıza, Spor Toto Başkanımıza, Yatırımlar Genel Müdürümüz Süleyman Şahin ve Milletvekilimiz Ayhan Salman’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MAHALLEMİZİN GİRİŞİNDE GÜZEL BİR YAŞAM ALANI ORTAYA ÇIKMIŞ OLACAK

Başkan Taban, salon ile birlikte planlanan meydan projesinin de yapımıyla güzel bir yaşam alanı ortaya çıkacağını belirterek “Salon tamamlandığında buradaki gençlerimiz özellikle hiç ayrılmayacakları, spor yapabilecekleri, yaz kış kullanabilecekleri güzel bir mekana kavuşmuş olacağız. Etrafındaki peyzaj çalışmaları ve otopark alanlarıyla güzel bir alan ortaya çıkmış olacak. Biliyorsunuz bizim burada bir meydan projemiz de var. Daha önce bölgede bulunan mülkiyeti bize ait yapıları tahliye ederek yıkımını gerçekleştirmiştik. Bu meydan da birleştirildiğinde mahallemizin girişinde güzel bir yaşam alanı ortaya çıkmış olacak. Şehrimize ve mahallemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.